Мария Недина: Работим, за да подадем четвъртото искане за 900 млн. евро по плана за възстановяване

Правителството прави всичко възможно да подаде искането за четвърто плащане по Плана за възстановяване. То е за 900 млн. евро, като зад тях седят 25 етапни цели, като 5 са в Народното събрание, 12 сме изпълнили, а 8 остават за нас. Това каза вицепремиерката Мария Недина след заседанието на Министерския съвет.

Брифинг на Андрей Георгиев, зам.-министър на правосъдието и вицепремиера по европейските средства Мария Недина

Ние сме абсолютно уверени, че в рамките на март ще бъдат изпълнени тези цели, каза още тя. Обясни, че от Народното събрание зависят петте вкарани законопроекта по плана - за обществения транспорт, ВиК, лобизма, енергията от възобновяемите източници и за корпоративното и подоходно облягане.

Днес правителството е приело Закон за лобизма. Този проект, който беше внесен в Народното събрание, и след малко ще се разглежда там, се опитваме да търсим политическа подкрепа от всички парламентарни сили. Протекоха обсъждания. Причината да бъде внесен е да се видят отразените становища на повече от 25 НПО-та, които бяха критични към първоначалния вариант, каза зам.-министърът на правосъдието Андрей Георгиев.