Професионална гимназия по ветеринарна медицина и селско стопанство "Св. Георги Победоносец", град Костинброд - откри своя новоизграден STEM център

На 9-ти март, ПГВМСС “Св. Георги Победоносец”, град Костинброд, сбъдна една своя мечта - откри модерен и иновативен STEM център, предоставящ съвременна образователна среда, насочена към природните науки и технологиите. Изграждането на образователна STEM среда в българските училища включва обновяване, модернизиране и създаване на ново пространство, което позволява качествено образование - среда за проектна и предприемаческа компетентност и работа в екип, извън класическата система на класната стая.

Основната цел на дейностите в рамките на проекта е да се повиши дигиталната грамотност и мотивацията за учене, насърчавайки интереса и развиването на умения в дисциплините и областите, свързани с природни и инженерни науки, изкуствен интелект, роботика, природни науки, но също така иновативността и предприемчивостта за тяхното практическо приложение, включително в областта на лингвистичните познания и изкуствата.

Изграждането на училищния СТЕМ център се реализира посредством Проект NºBG RRP-1.015-1637, на стойност 129 085, 58 EUR с ДДС - “Изграждане на училищна STEM среда в ПГВМСС "Св. Георги Победоносец", гр. Костинброд." Създадоха се 4 пространства, в които знанието оживява чрез експерименти, технологии, изследване и работа в екип.Основната цел на проекта е осигуряване на физическата среда и техническото оборудване и обзавеждане на STEM пространства в училищното образование, с оглед създаване на интегрирана учебна среда от ново поколение, която да поощри и подкрепи образователните иновации в обучението и преподаването в сферата на STEM и да се повиши интересът към науките и научните изследвания у учениците.Проектът включва цялостно обновяване на 4 учебни стаи в модерни STEM кабинети, с възможност за отваряне на вратите и превръщането им в едно общо пространство.Съоръженията са подходящи за мултидисциплинарна работа както за природните науки (Физика и астрономия, Химия и опазване на околната среда и Биология и здравно образование), а също така и за работа на бъдещите ветеринарни специалисти по специалните им предмети. Освен високотехнологичните пространства, СТЕМ оборудването включва и специализиран софтуер за ветеринарни специалисти, за Мениджмънт на едри и дребни преживни животни, както и за Мениджмънт на ветеринарна клиника.

Откриването на иновативната училищна среда бе уважено от - г-н Трайко Младенов - кмет на община Костинброд, г-н Александър Ненов - заместник-кмет на община Костинброд, г-жа Росица Иванова - началник на Регионално управление на образованието - София област, г-н Борислав Борисов - кмет на село Петърч, общински съветници, директори на образователни институции, представители на бизнеса - изпълнители на обществената поръчка, възпитаници на професионалната гимназия и служители на общинска администрация - Костинброд.

Гостите бяха посрещнати от директора на ПГВМСС “Св. Георги Победоносец” - г-н Светослав Иванов, който с вълнение приветства присъстващите, изразявайки искрената си благодарност за годините на съвместен труд и усърдие. Подчерта основната мотивация и цел за реализирането на проекта - учениците, защото именно те са пулсът и сърцето на училищната общност. А когато има за кого да градиш и създаваш - всичко има смисъл.

Директорът на професионалната гимназия акцентира вниманието над ветеринаромедицинското обучение и професията “Ветеринарен техник”, които през 2026/2027 година навършват своята четиридесета годишнина. Тези години напомнят за множеството професионалисти, които са започнали професионалното си развитие именно тук, в Костинброд, за всички педагози и специалисти, предали вдъхновението на своите възпитаници. Годишнината е знакова, не само заради вложените усилия, но и за да напомни, че именно местната ПГВМСС “Св. Георги Победоносец” - град Костинброд, е първата гимназия в Западна България, изучаваща ветеринарна медицина.

Кметът на общината - г-н Младенов и началникът на РУО - София област - г-жа Иванова, отправиха поздравленията си за новооткритата модерна среда и пожелаха ползотворна употреба на иновативните пособия. Господин Трайко Младенов отбеляза мащабността на проекта и колко вдъхновяващо е всичко постигнато и изградено. Подкрепи директора, подчертавайки че няма нужда от скромност, когато става дума за нашите деца и тяхното бъдеще. Защото за всичко, което се създава със сърце и усилен съвместен труд - трябва да се говори, за да не забравяме откъде сме тръгнали, през какво сме минали и накрая - колко мечти сме сбъднали. Напомни, че наред с новооткритите иновативни придобивки, учениците и цялата училищна общност, съвсем скоро ще се радват на най-големия от четирите за общината - новоизградени физкултурни салони, и напълно обновеното гимназиално общежитие - резултат от съвместните усилия и сърцатата работа на общинския съвет, общинското и училищното ръководство. Кметът същото акцентира над отминалите години и въвеждането на ветеринарното обучение като професионална специалност в гимназията, припомняйки и за наскоро отминалите годишнини от основаването на двата института на територията на общината - АгроБиоИнститутът и Институтът за животновъдни науки, които през годините развиват активно своята дейност. Сподели за общи посоки, в които общината, съвместно с професионалната гимназия и институтите на територията, да си взаимодействат, създавайки общи и значими инициативи. Кметът заяви, че и занапред приоритет остават единството и общата посока, както в изграждането на образователна инфраструктура, така и в подсигуряването на устойчиво бъдеще за нашите деца, защото само благодарение на съвместните ни усилия и търпение - успяваме. И в смутните времена, в които живеем, именно тези постижения ни карат да продължаваме, за най-скъпото - за децата ни.

След официалното откриване на новата иновативна среда, ученици и учители запознаха гостите с функционалността на STEM центъра, като демонстрираха част от иновативните практики, разкриващи вълнуващи възможности. Община Костинброд пожелава успешна, ефективна и ползотворна работа на всички ученици и педагози в новооткрития училищен STEM център. Нека той е повод за множество иновации в образованието, по-голяма мотивация и вдъхновения.