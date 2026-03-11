ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание

Никола Николов към Андрей Гюров: Като ви предложиха шефовете на област Разград знаехте ли, че са бизнес партньори

Огнян Обрешков, новият областен управител на Разград, и заместникът му Шефкет Шефкет се оказаха съдружници в обща фирма. За това пише във Фейсбук пиарът на ГЕРБ Никола Николов.

"На вниманието на служебния премиер Г-н Гюров, кой Ви предложи Огнян Обрешков за областен управител на Разград? А кой Ви предложи Шефкет Шефкет за заместник областен управител на Разград? А тези, които Ви ги предложиха, казаха ли Ви, че двамата са съдружници в обща фирма. Въпросното дружеството е Асембли ООД, в което Обрешков държи 50% от акциите, Шефкет - 20% и имат трети съдружник с останалите 30%. Както Обрешков, така и Шефкет имат участия в по още 2 други фирми", пише Николов.

"И на този фон се чудя, ама се чудя стабилно - за какво им е на такива успешни бизнесмени да излизат от бизнеса си и да стават държавни служители за по 1500-2000€ заплата?", пише още той.

На вниманието на служебния премиер❗️ Г-н Гюров, кой Ви предложи Огнян Обрешков за областен управител на Разград? А кой...

Posted by Никола Николов on Wednesday 11 March 2026

