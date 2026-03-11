ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Вижте какво реши служебното правителство днес

Треви и отпадъци пламнаха до помпена станция, черен дим се вие над Пловдив (Снимки)

24 часа Пловдив онлайн

Черен облак дим се вижда над блоковете. Снимка: Фейсбук/Забелязано в Пловдив - Seen in Plovdiv

Няма данни за горящи жилищни сгради, екип е на място и гаси

Гъст облак от черен дим се извива над пловдивския квартал "Христо Смирненски" и създава паника сред жителите на район "Западен", съобщават очевидци. 

Пушекът се вижда отдалеч. Според граждани става въпрос за голям пожар. 

"24 часа" се свърза с Регионалната дирекция на пожарната. Оттам обясниха, че горят сухи треви и отпадъци в близост до помпената станция, северно от Гребната база. "Изпратен е екип на място и гаси. Няма данни за горящи жилищни сгради или нещо по-сериозно", обясниха огнеборци.

Снимка: Фейсбук/Забелязано в Пловдив - Seen in Plovdiv
Снимка: Фейсбук/Забелязано в Пловдив - Seen in Plovdiv
Снимка: Фейсбук/Забелязано в Пловдив - Seen in Plovdiv
Снимка: Фейсбук/Забелязано в Пловдив - Seen in Plovdiv

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

