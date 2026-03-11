Жена от Симеоновград загуби 9 600 евро чрез измама през мобилно приложение

Жена на 57 години от Симеоновград е била измамена чрез обещание за печалба от онлайн инвестиция, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР (ОДМВР) в Хасково.

По случая се работи от 10 март, когато в Районното управление в Харманли е подаден сигнал от жената. Тя е заявила, че в периода от 5 до 10 март чрез мобилни приложения е била въведена в заблуждение от непознат. Той обещал, че срещу депозит от 250 евро ще получава между 1500 и 2000 евро печалба месечно.

По думите на потърпевшата, тя е предоставила на непознатия своето потребителско име и парола за онлайн банкиране. Жената усетила, че става въпрос за измама вчера, когато e установила, че от банковата ѝ сметка е бил извършен превод на 9600 евро към сметка на друго лице.

От пресцентъра на полицията уточниха, че по случая е образувано досъдебно производство.

С темата за възможни измами в интернет пространството и превенцията срещу тях, бе свързано последното обучение на ученици в региона на Хасково, което беше организирано в средата на януари от Служители на дирекция „Киберпрестъпност" при ГДБОП.