Близнаците, които живееха 9 месеца в болница, вече са при приемни родители

Бебетата близнаци, изоставени от майка им Снимка: Велислав Николов

9-месечните близнаци от Националната кардиологична болница вече са в приемно семейство. От раждането на двете момченца техен дом беше болницата и за тях се грижеха лекарите и персонала.

Сега те са настанени заедно в едно приемно семейство близо до София.

„В този конкретен случай приемните родители не са избрани, а приемното семейство се свърза с нас, след като са гледали репортажа“, каза Даниела Александрова - началник на областен екип по приемна грижа.

Биологичната майка може да ги вижда, но при регламентирани условия, по график и според изискванията, но трябва да изяви желание, съобщава бТВ.

