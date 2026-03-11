ИТН: Нямаме доверие на машините, по-добре да се гласува с хартия на тези избори

При цялата гнусотия, която се оформя около този тип машини, всеки, който не иска да му откраднат властта, по-добре да гласува на хартия точно на тези избори, колкото и глупаво да звучи. Ние въведохме 100% машинно гласуване с тези машини, незнаейки за пробивите им тогава, Ивайло Мирчев тогава казваше, че машините са пробити. Оказа се прав, но за тях проблем няма, когато те контролират процеса. Затова искахме да сменим със сканиращи машини, там пробиви няма.

Това заяви шефът на парламентарната група на ИТН Тошко Йорданов в кулоарите на парламента.

"Аз лично ще гласувам с хартия, защото нямам грам доверие на контрола на ПП-ДБ върху машините, с които те така или иначе си казаха в оня запис, че правят "ала-бала", каза още той.

"Ние не сме против машините, против сме да попадат в ръцете на такива като ПП-ДБ, защото всичко, което четем ни напомня за онези записи, в които се говореше за "избори с наше МВР". Този вид машини са проблем, софтуерът им може да бъде много лесно подменен. Не се ползват от нито една европейска държава, фирмата производител има санкции за фалшификации", обясниха Йорданов и заместникът му Станислав Балабанов.

Те поискаха и поредната оставка на министър от кабинета "Гюров": на този на електронното управление, Георги Шарков, който по-рано днес бе изслушан в парламента.

"Размазани са ПП-ДБ по темата честни избори, защото те правят всичко възможно изборите да не са честни. Министър Шарков демонстрира абсолютно непознаване на процесите, които касаят сертифициранете, подготовката на машините и прочее", каза Балабанов.

"Има си процедура, естествено да го сменят. Проблемът за нас е структурата на прокуратурата", отговори лидерът на ПГ на ИТН на въпрос дали искат и.ф. главният прокурор Борислав Сарафов да бъде отстранен.

"Сега се потвърди: един от спонсорите на педофилите от "Петрохан", Васил Терзиев, публично излъга, че е дал само 70-80 хил. евро, всъщност е дал към 251 хил. лв. Това е кметът на София Терзиев, сметките са преведени по личната сметка на Ивей (Ивайло Иванов - б.р.). Доколкото имам информация, са превеждани от него и бившата му жена", коментира Тошко Йорданов, след като по-рано днес от прокуратурата дадоха брифинг за случая "Петрохан".

"Терзиев позорно излъга и това за пореден път доказва изключителния политически чадър, който от ПП-ДБ упражняват върху тази гнусна, петроханска история. Когато излезе такава гнусотия, имаме 6 трупа, и както стана ясно, на Околчица Ивайло Калушев е застрелял другите двама в кемпера, ако нормалната човешка реакция е да се отвратиш от това, цялото ПП-ДБ трябваше да кажат "Съжаляваме, не сме знаели", а те говореха за добри момчета, за конспиративни теории", каза още Йорданов.

"Възниква въпросът какво е правил горе Терзиев, какъв му е бил Ивей, че му дава тия пари на личната сметка. Защо излъга и докога ще има наглостта да е кмет на София. Оставям настрана некадърното управление на София, дори бившите му партньори от "Спаси София" от вчера са го подбрали като тъпан да го бият. Толкова жалък кмет София не е имала, този човек е изключително объркан в тежката гнусотия на Петрохан и точно заради това, трябваше отдавна да си е тръгнал", заяви той.