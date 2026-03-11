Наталия Цанева напуска "Продължаваме промяната". Това съобщи Цанева в профила си във фейсбук.

"На 27 февруари съм подала заявление за напускането ми като член на тази партия", пише още Наталия Цанева.

Цанева описва и причината за оттеглянето й.

"За съжаление, последните решения на партийния областен борд - Плевен, свързани с подреждането на листата за предстоящите парламентарни избори, ми показаха, че моят принос и ангажираност не получават оценката, която смятам за справедлива. Поставянето ми в средата на листата е решение, което трудно мога да разбера и приема, особено след доверието, което получавам от гражданите на Плевен, като действащ общински съветник, Председател на постоянната комисия "Бюджет и финансова политика" на ОС Плевен и Зам. Председател на ОС Плевен", пише тя.

Ето и цялата публикация:

Днес взех окончателно решение да се оттегля от „Продължаваме промяната".

На 27 февруари съм подала заявление за напускането ми като член на тази партия.

През последните години вложих много енергия, време и лична кауза в работата си за промяна – както в местната политика, като кандидат за кмет на Плевен и в момента като действащ общински съветник. Винаги съм вярвала, че усилията, последователността и доверието на хората трябва да бъдат оценявани по достойнство.

За съжаление, последните решения на партийния областен борд - Плевен, свързани с подреждането на листата за предстоящите парламентарни избори, ми показаха, че моят принос и ангажираност не получават оценката, която смятам за справедлива. Поставянето ми в средата на листата е решение, което трудно мога да разбера и приема, особено след доверието, което получавам от гражданите на Плевен, като действащ общински съветник, Председател на постоянната комисия "Бюджет и финансова политика" на ОС Плевен и Зам. Председател на ОС Плевен.

Затова реших да направя крачка назад и да се оттегля от партията.

Благодаря на всички хора, които ме подкрепяха, работиха с мен и вярваха, че можем да правим политика по нов начин – честно, открито и в интерес на гражданите.

Оставам отдадена на каузата Плевен да се развива и хората тук да имат по-добро бъдеще. Начините да работим за това са много, а моята ангажираност към града и към обществения интерес остава.

И не, не напускам за да отида в друга политическа партия или формация.

И да, имам покана от други политически сили, които явно са ме оценили по-високо от тези, които мислех, че са моите хора.

Не съжалявам за взетото от мен обмислено решение, защото за последните 4 години срещнах изключително стойностни хора, с които и сега продължавам своите контакти, които вече не виждам на патрийните събрания. Израстнах в много отношения и обогатих своя опит.

Основното е да бъдеш преди всичко човек, да запазиш морала и достойнството си и при мен нека бъде ясно - не всичко ми е на всяка цена.

Не определям себе си като политик, а по-скоро като обществена личност, която има общественозначими каузи пред себе си.

Разчитайте на мен като общински съветник, ще продължа да бъда същия отзивчив и разбиращ човек, на когото можете да се доверите и заедно да търсим решенията !

Благодаря на семейството ми, което винаги във всяко мое решение ме е подкрепяло и продължава да го прави, както и на приятелите ми, които са гласували за мен, въпреки неодобрението към партията, чийто кандидат съм била!

Бъдете здрави!