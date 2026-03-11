ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Израел удари няколко ливански града, има убити

Влюбена жена от Северозапада прати хиляди евро на измамник

Камелия Александрова

[email protected]

Евро Снимка: Pixabay

Влюбена жена от Северозапада изпратила хиляди евро на онлайн любовника си, съобщават от полицейската дирекция в Монтана
Прелъстената е на 56 години от село край Лом. Тя поддържала комуникация в интернет с мистериозен мъж за времето от август миналата година до вчера. Двамата си пишели по Facebook и WhatsApp и според потърпевшата имали романтични отношения.
След месеци любовни писма, мъжът  успял да убеди жената да му преведе крупна сума. На посочена от него сметка тя изпратила 4 595 евро.
След това любовникът се покрил и жената подала сигнал в полицията. По случая започнало разследване.
Образувано е досъдебно производство по чл. 209, ал. 1 от НК за измама.

