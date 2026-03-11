Влюбена жена от Северозапада прати хиляди евро на измамник

Влюбена жена от Северозапада изпратила хиляди евро на онлайн любовника си, съобщават от полицейската дирекция в Монтана

Прелъстената е на 56 години от село край Лом. Тя поддържала комуникация в интернет с мистериозен мъж за времето от август миналата година до вчера. Двамата си пишели по Facebook и WhatsApp и според потърпевшата имали романтични отношения.

След месеци любовни писма, мъжът успял да убеди жената да му преведе крупна сума. На посочена от него сметка тя изпратила 4 595 евро.

След това любовникът се покрил и жената подала сигнал в полицията. По случая започнало разследване.

Образувано е досъдебно производство по чл. 209, ал. 1 от НК за измама.