Майката на детето, ударено от моторна шейна: Ако Дани не беше намалил скоростта си, ударът сигурно щеше да е фатален

Моторната шейна се движела срещу скиорите с висока скорост, без светлинна или звукова сигнализация - това е престъпление

Тазът на детето е счупен на две места

"Ако Дани не беше намалил скоростта си преди да стигне до началото на склона, където няма видимост, ударът му с изкачващата се от там шейна щеше да е фронтален, по-силен и вероятно фатален. Благодарение на протекторите за гръб, таз, бедра, както и на full-face каската му, травмите му не са още по-сериозни".

Това пише във Фейсбук майката на детето, което беше ударено от моторна шейна на Банско.

"Преди 5 дни синът ми беше блъснат от моторна шейна, движеща се с висока скорост нагоре по ски писта номер 5 в Банско, без звукова или светлинна сигнализация. Полицията разследва случая и издирва избягалия шофьор, затова за сега няма да споделям повече информация, от самия инцидент. Искам да Ви разкажа за прекрасното момче, което имам и което в момента е приковано на легло, заради този безразсъден индивид. Дани е на 14 години. Ученик е в едно от най-елитните училища в страната. Той е изключително умно дете, със златно сърце, и от 4 годишен кара по пистите на Банско. Първите години беше скиорче, но после откри своята страст- сноуборда. Цялото ни семейство е от запалени скиори и прекарваме всеки свободен ден от зимата по пистите тук", пише майката.

"Пиша това, за да разберете, че инцидентът не е с дете, което още се учи да кара сноуборд, което не е знаело как да се пази на пистата, не е познавало курорта или е надценило способностите си. Знам че много хора първосигнално обвиняват жертвата в такива ситуации: "той трябва да е направил нещо нередно, с което е предизвикал инцидента". Така могат да се успокоят, че ако са предпазливите и внимателни, няма никога да бъдат на негово място. За съжаление животът не е такъв. Ние можем само в някакви граници да повлияваме на такива ситуации", пише още тя.

"Всеки път като си помисля какво можеше да стане, очите ми се пълнят със сълзи. Всеки път като си спомня как го видях пребледнял и уплашен на кушетката в медицинския център, очите ми се пълнят със сълзи. Първите му думи към мен бяха: "мамо, не се притеснявай, добре съм". Тазът му е счупен на две места. В най-добрият случай, ще е на легло няколко седмици, ще е с патерици поне 2 месеца, след това ще има и месеци рехабилитация, а ние си казваме "беше малкият дявол"... Дойдохме тази седмица в Банско, за да отпразнуваме 3-ти и 8-ми Март, а между тях и рождените дни на съпруга ми и дъщеря ми. Другата година ще имаме още един повод да празнуваме - годишнина от деня, в който Дани оцеля", пише майката на детето.

"Ще завърша този дълъг пост с думите: моторната шейна е превозно средство, което е мощно, тежко, бързо, направено да се движи с лекота през труден терен. Тя е риск, който няма място на никоя ски писта, освен когато е част от спасителна или обслужваща дейност! Тогава задължително трябва да се движи с включена сирена, защото ски пистата е като еднопосочен път, без светофари, с променлива видимост, а наклонът й усложнява спирането и бързите реакции. Случилото се миналата седмица е престъпление! Ще се борим за справедливост! Безопасността в ски зоната трябва да бъде подобрена!", завършва публикацията си тя.