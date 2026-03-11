Разпадна се групата на ИТН в Общинския съвет на Пловдив, още един я напусна

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

"Има такъв народ" остава без група в местния парламент на Пловдив, след като втори съветник я напусна. Тервел Борисов обяви, че излиза от нея заради "принципни различия", но остава в Общинския съвет.

Общо ИТН разполагаха с 4-ма представители. Пръв си тръгна през юли м.г. Димитър Арнаудов и стана част от групата "Независими за Пловдив".

"През последните месеци се натрупа принципно разминаване в разбиранията ми за политическа отговорност и посока на работа. Затова взех трудно, но напълно осъзнато решение. Останах до този момент най-вече заради хората, с които извървяхме този път – заради доверието, разговорите, усилията и общата ни работа. За това съм искрено благодарен", посочва Борисов.

Той уточнява, че е бил избран с преференциален вот. "Оставам в Общинския съвет като независим общински съветник. Имам поети ангажименти и ще ги довърша", казва той.

От ИТН остава съветниците Ивайло Димов и Христо Йорданов. За да има дадена политическа сила група, са необходими минимум трима съветници.

Неотдавна цялата група съветници на "Възраждане" напусна партията и в момента са обединени под името "Свободен избор".