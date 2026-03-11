Отхвърлиха жалбата за отказа на ЦИК да регистрира коалиция „Просперираща България"

Върховният административен съд (ВАС) отхвърли жалбата на политическа партия „Българска земеделска партия" и политическа партия „КОЙ" – компетентност, отговорност и истина" против решението на Централната избирателна комисия (ЦИК). С него ЦИК е отказала регистрация на коалиция „Просперираща България" (първоначално заявена като коалиция „ПОДКРЕПИ РАДЕВ") за участие в изборите за народни представители на 19 април 2026 г.

Върховните магистрати приемат, че процесното решение постановено от компетентен орган, при спазване на приложимите процесуални правила и в съответствие с приложимия закон и неговата цел. При издаването му решението не са допуснати твърдените от жалбоподателите съществени нарушения, които да налагат неговата отмяна.

Доказателствата по делото сочат, че след дадени от ЦИК изрични, относими и своевременни указания в тази връзка, коалиция „ПРОСПЕРИРАЩА БЪЛГАРИЯ" не е представила в указания срок подписка от най-малко 2500 лица, подкрепящи регистрацията именно на коалиция „ПРОСПЕРИРАЩА БЪЛГАРИЯ". Представената от същите партии подписка от 3420 избиратели, е била в подкрепа регистрацията на коалиция „ПОДКРЕПИ РАДЕВ" с отбелязване за това не всеки лист от подписката, която е различна от коалиция „ПРОСПЕРИРАЩА БЪЛГАРИЯ" и подписите на тези лица не могат да бъдат съотнесени без съгласието на подписалите лица към регистрацията на друга коалиция, независимо дали е с променено наименование.

Нормативният текст допуска промяна на състава на коалицията от партии без да се изисква нова подписка от минимум 2 500 избиратели, но едва след регистрацията на коалицията от ЦИК, каквато хипотеза не е била налице.

Решението е окончателно.