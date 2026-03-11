Хотелиери и ресторантьори: Проблемът с кадрите в туризма се задълбочава

„С всяка година проблемът с кадрите в туризма се задълбочава", заявиха с тревога представители на бранша на специализирана трудова борса в сферата на туризма, хотелиерството и ресторантьорството в Добрич, организирана от дирекция „Бюро по труда". „Не постигаме пълноценен персонал, въпреки работниците от чужбина, налага се да се дават допълнителни смени.Сезонността на работата е допълнителен проблем, а ние не можем да осигураяаме персонала през неактивните месеци, за да го задържим", добавиха те. Наз 300 кандидати за работа – предимно млади хора, чакаха откриването на борсата. „Няма значение на каква позиция ще ме наемат, важно е да имам работа", казваха жени, които споделиха, че не са робитили повече от две години. Други очакваха пак да получат места, тъй като вече са работили в хотели и ресторанти. И завърнали се от Германия, където са работили в ресторанти, търсеха новото си работно място.

Общо 21 работодатели в туризма по Северното черноморие – курортите „Албена", „Златни пясъци", „Слънчев бряг", голф комплекси край Балчик и Каварна, хотели в Кранево и Балчик, участват в борсата с предложения за работа. Офертите на туристическите фирми бяха от миячи, работещи в пералня, градинари, общи работници, през камериерки, спасители на басейн, до администратори, готвачи, помощник-готвачи.Най-трудно се намират готвачи, както и администратори, казаха от туристическите фирми.

„Всички участници са подготвили своите оферти за свободни работни места, които представят директно пред търсещите работа. Това дава възможност за пряко договаряне и провеждане на подбор на място", посочи директорът на дирекция „Бюро по труда" – Добрич, Северина Савова. Според нея, повече от 60 процента от посетилите борсата намират работа. „След приключването на борсата, Бюрото по труда продължава да приема заявки от работодатели и да съдейства за последващо търсене и подбор на кадри преди началото на летния туристически сезон. Борсата е възможност за пряко договаряне", уточни тя.