Нов външен асансьор осигурява достъпна среда в ОУ „Васил Априлов" в Русе

Дългоочакваната придобивка ще осигури достъпна среда за учители и ученици като част от Инвестиционната програма на Община Русе

Нов външен асансьор към сградата на Основно училище „Васил Априлов" беше официално открит днес в присъствието на кмета на община Русе Пенчо Милков, директора на учебното заведение Гергана Григорова и началника на Регионалното управление на образованието в Русе д-р Росица Георгиева.

Реализацията на съоръжението е част от Инвестиционната програма на Община Русе и е осъществена със средства от общинския бюджет и бюджета на училището. Проектът има за цел да осигури пълна достъпност до всички етажи на училището и да улесни придвижването на ученици, преподаватели и посетители.

Асансьорът е проходен, с четири спирки и височина около 13 метра, като осигурява връзка между нивата на сградата чрез външна асансьорна кула. Конструкцията е стоманена, облицована с термопанели с минерална вата, а кабината е с електромеханично задвижване и автоматични врати. Съоръжението е съобразено с изискванията за достъпна среда и безопасност съгласно действащите нормативни стандарти.

На откриването кметът Пенчо Милков подчерта значението на подобни инвестиции за създаването на равни условия за обучение. „Достъпната среда в училищата не е просто техническо решение, а въпрос на отношение към всяко дете и към всеки човек. С изграждането на този асансьор правим училището по-достъпно за всички – ученици, учители, родители и гости. Нашата цел е образователната среда в Русе да бъде модерна, удобна и приобщаваща, така че никой да не се чувства ограничен в достъпа до знание и училищен живот", посочи Милков и благодари на Общинския съвет за решението този проект да бъде реализиран.

Директорът на училището Гергана Григорова посочи, че новият асансьор е дългоочаквана придобивка за училищната общност и ще улесни ежедневието на ученици и учители. По думите ѝ подобни подобрения са важни не само за удобството, но и за създаването на по-приобщаваща училищна среда, като изрази благодарност към Община Русе за реализацията на проекта.

Началникът на Регионалното управление на образованието д-р Росица Георгиева също отбеляза, че подобни проекти са пример за последователна грижа към учениците и за стремеж към модерни и приобщаващи училища, които осигуряват равни възможности за всички деца.

На откриването присъстваха още директорът на дирекция "Образование и култура" Цветослав Димитров, зам.-председателят на Общинския съвет Владо Владов, представители на училищното ръководство, преподаватели, ученици, експерти от общинската администрация и гости. В рамките на събитието възпитаници на учебното заведение представиха кратка литературно-музикална програма.