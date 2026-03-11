ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Депутатите дадоха на военното министерство да взем...

Времето София 15° / 13°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/22450004 www.24chasa.bg

Монтират първата стационарна камера за скорост в подлеза на "Гладстон" в Пловдив

24 часа Пловдив онлайн

2372
Монтират първата стационарна камера за скорост в подлеза на "Гладстон"

Поставят първата стационарна камера за автоматично измерване на скорост в подлеза на улица "Гладстон", съобщиха от Общината.

"Това е първата камера за скорост в Пловдив, която реално ще може да засича и санкционира нарушителите", обясни кметът Костадин Димитров.

Устройството измерва скорост независимо от посоката на движение на превозните средства. Освен това разполага с висококачествен сензор, който осигурява заснемане и автоматично разпознаване на регистрационните номера на нарушителите в режим 24/7.

Камерата ще бъде свързана със системата на МВР, което ще позволи ефективен контрол и налагане на санкции.

Монтират първата стационарна камера за скорост в подлеза на "Гладстон"

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Регионални

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Как да имаме неограничен интернет с 3 пъти по-висока скорост до всяка стая и на отдалечени места (Видео)