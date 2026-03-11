Монтират първата стационарна камера за скорост в подлеза на "Гладстон" в Пловдив

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Поставят първата стационарна камера за автоматично измерване на скорост в подлеза на улица "Гладстон", съобщиха от Общината.

"Това е първата камера за скорост в Пловдив, която реално ще може да засича и санкционира нарушителите", обясни кметът Костадин Димитров.

Устройството измерва скорост независимо от посоката на движение на превозните средства. Освен това разполага с висококачествен сензор, който осигурява заснемане и автоматично разпознаване на регистрационните номера на нарушителите в режим 24/7.

Камерата ще бъде свързана със системата на МВР, което ще позволи ефективен контрол и налагане на санкции.