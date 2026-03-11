Обучават 6100 от пограничните региони на България и Сърбия за реакция при бедствия

С нова техника и специална подготовка защитават 1,8 млн. души в трансграничния регион

Общо 6100 души – 4500 деца и 1600 възрастни, ще бъдат обучени за реакция при бедствия и извънредни ситуации в пограничните населени места на България и Сърбия. Това съобщиха от Министерството на регионалната развитие и благоустройството.

Мярката е част стратегическия проект RESPONSE по управляваната от Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) Програма Интеррег VI-A България-Сърбия, който се изпълнява съвместно от двете страни. Първото обучение се провежда в Монтана. В него участват представители на „Пожарна безопасност и защита на населението", доброволци и спасители. Целта е да се подобри образователният процес и да се повиши нивото на професионалните умения на участниците. Ще бъдат тренирани реакции при горски пожари, пътнотранспортни произшествия, земетресения и наводнения. Включени са теоретични модули и практически занятия, насочени към подобряване на капацитета за реакция, координация между институциите и ефективно управление на спасителни операции.

Мероприятието е ключова част от подготовката на обучители, които впоследствие ще предават знания и умения на професионалисти и доброволци, ангажирани с действия при извънредни ситуации. В съвместните обучителни програми се предвижда да се включат повече от 300 участници – управленски и оперативен персонал, както и експерти, ангажирани с обучението на професионалисти, и доброволци, които след това ще предадат знанията си към населението.

Освен обучения, проектът предвижда обновяване на тренировъчен център, доставка на автомобили със специално предназначение, покупка на оборудване за спасителни дейности и координиране на съвместни планове за действие.

Стратегическият проект по програмата България-Сърбия е на стойност над 7,3 млн. евро и е насочен към ефективната защита на над 1,8 млн. души от пограничния регион. Изпълнява се от Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението" към МВР, Академията на МВР, Министерството на вътрешните работи на Сърбия и Националната асоциация на доброволците в България.