Момичета между 15 и 19 години могат да се включат в инициативата „Посланик за един ден"

Момичета на възраст между 15 и 19 години могат да се включат в инициативата на британското посолство в София „Посланик за един ден" до 8 април. Тя ще се проведе под патронажа на президента Илияна Йотова, която подкрепя за девета поредна година конкурса, насърчаващ момичета от България да участват в обществените процеси, съобщиха от прессекретариата на държавния глава.

Желаещите трябва да отговорят с кратко есе на въпроса „Ако бяхте посланик за един ден, как бихте помогнали България да стане по-безопасно място за жените и момичетата – у дома, онлайн и в публичния живот?".

Победителките ще имат възможност да участват в работното ежедневие на президента Илияна Йотова и на британския посланик Натаниел Копси, да се срещнат с представители на законодателната и изпълнителната власт, на гражданския сектор и на бизнеса.

Повече информация за конкурса може да бъде намерена тук.