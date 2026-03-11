Проф. Братоев с нова книга за софийското метро

Проф. Стоян Братоев написа нова книга за софийското метро.

Книгата „Метрото в София. Аспекти на развитие" представя инженерните, технологичните, историческите и стратегическите аспекти на изграждането и развитието на софийско метро – един от най-мащабните инфраструктурни проекти в съвременната история на столицата.

Автор на изданието е проф. д-р инж. Стоян Братоев – дългогодишен ръководител на „Метрополитен" ЕАД и водещ специалист в областта на подземното строителство. В продължение на десетилетия той е пряко свързан с планирането, изграждането и развитието на метрото в София. Под негово ръководство са реализирани всички строителни участъци от съвременната мрежа на метрополитена – 52 километра линии и 47 метростанции, които съществено променят транспортната система и градската среда на града.

Книгата е двуезично издание от 432 страници и представлява задълбочен анализ на процеса на проектиране, изграждане и развитие на метрото в София. В нея са разгледани в исторически аспект етапите на строителство на отделните линии, инженерните решения, технологиите на подземното строителство, както и стратегическите аспекти на развитието на метрополитена като ключов елемент от съвременната градска инфраструктура.

Изданието показва метрото не само като транспортна система, но и като фактор за цялостната трансформация на градската среда – подобряване на мобилността, намаляване на автомобилния трафик, повишаване на екологичните показатели, устойчивото развитие на града и социалния ефект от икономисването на време на пътниците в метрото.

Със своя аналитичен характер и богат фактически материал книгата представлява ценен източник на информация както за специалистите в областта на архитектурата, градоустройството и транспортната инфраструктура, така и за студенти, изследователи и всички, които се интересуват от развитието на тази модерна инфраструктура на града.