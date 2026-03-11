3,5 г. строг затвор за пловдивчанин, поканил вкъщи клошар и го пребил с особена жестокост

Предния ден пък Никола Калчев опитал да обере двама мъже, спящи в парк в район "Южен", и набил единия от тях

3 г. и 6 месеца затвор при първоначален строг режим договори 39-годишният пловдивчанин Никола Калчев, пребил с особена жестокост и по особено мъчителен начин скитник на 47 г., който преди това поканил в дома си. Мъжът е признал вина и е сключил споразумение с прокуратурата, което Районният съд е одобрил. Наказанието му обаче не е само за това престъпление, уточняват от Районната прокуратура в Пловдив.

На 28 юли м.г. Никола Калчев бил в парк в район "Южен", където срещнал двама мъже - на 32 и 47 г. Те се прибирали от работа, но нямали пари за квартира и решили да нощуват на открито. Пловдивчанинът им поискал пари, но тъй като му отказали, започнал да ги обижда, заплашва и ударил единия от тях, който бил болен. Наложило се на място да бъде извикана линейка. Установено е, че заплашил с убийство по-младия.

Призори на следващия ден Калчев отново бил в района и по път към вкъщи срещнал 47-годишния клошар, когото познавал от преди и поканил в дома си. Преди да влязат в блока обаче му нанесъл побой с ръце и дървена летва, като му причинил средна телесна повреда.

След това в апартамента му го изкъпал и му дал хляб. Малко по-късно двамата излезли и се качили в такси. Никола изхвърлил по-възрастния мъж от колата на моста на бул. "Васил Априлов", а полицията го открила там в безпомощно състояние.

Калчев се признал за виновен по 3 обвинения - за опит за грабеж с използване на сила и заплахи, за побой с особена жестокост и по особено мъчителен начин и за закана с убийство.

Определението на съда, с което споразумението е одобрено, е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.