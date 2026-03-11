ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Депутатите дадоха на военното министерство да взем...

Велико Търново търси своите STEM шампиони

Дима Максимова

Надпреварата ще е на 26 март във Велико Търново Снимка: Община Велико Търново

Велико Търново търси своите STEM шампиони сред учениците до 7 клас.

За втора поредна година старата столица ще е домакин на училищна надпревара по наука, технологии, инженерство и математика.

Състезанието „STEM приключение II" е организирано от Средно училище „Владимир Комаров", съобщиха от местната управа.

Надпреварата ще бъде на 26 март и е отворена за всички основни училища, които могат да излъчат свои отбори.

Инициативата насърчава учениците да развиват и демонстрират своите знания, умения, мотивация и способности, логическо и креативно мислене.

Надпреварата ще е на 26 март във Велико Търново

