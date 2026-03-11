Атанас Запрянов: Нямаме искания от САЩ да базират самолети в наши бази

Не очакваме такива искания от САЩ. Това са двустранни отношения между САЩ и други държави, ние нямаме други искания.

Това каза министърът на отбраната Атанас Запрянов в парламента, след като стана ясно, че американски самолети ще бъдат базирани във военна база в Румъния.

"Имаме ратифицирано споразумение между България и Гърция за презгранични военни операции. Могат нашите самолети, заедно с гръцките да патрулират. Ние всички сме в единната система на НАТО за противоракетна и противовъздушна отбрана. Това, което виждаме ние в България, го виждат и в Гърция", каза още министърът.

"Новото е, че двама гръцки офицери ще бъдат постоянно дислоцирани в нашата ПВО система за координация. Утре идва министърът на отбраната на Гърция", обяви Запрянов и обясни, че първо с гръцкия му колега Никос Дендиас ще се срещне премиерът Андрей Гюров, а след това и той.

"Започваме да изпълняваме всички неща - и авиацията, и включването на батареята "Пейтриът" в дежурство. Тя вече е в дежурство 16 часа, след като те обявиха. Имаме пълно прикритие. Извършили сме и съответните подготовки на нашата ПВО система. Нито една ракета не е дадена на никого, тук са ни ракетите. Войските ни за ПВО са много добре подготвени, те също участват", каза военният министър.

"Всичко това го правим, не защото има директна, непосредствена военна заплаха за България. Ние сме длъжни да взимаме мерки и за потенциални заплахи. Надграждаме съществуващата си система за мирно време с някои усилени дежурства", допълни той.

Запрянов каза още, че във военното министерство работят по искането на премиера Гюров американските самолети, разположени на летище "Васил Левски" да бъдат преместени на друго място. Той отново обясни, че те са у нас за военни учения по програмата на НАТО и им е разрешен престой от 17 февруари до 31 май.

"Имаме възможност да преоценим възможностите къде и как може да се извърши това разделение. Идеята на премиера е да се намали натоварването на летището в София след 15 април, когато се увеличава броят на гражданските полети. Тази задача не е толкова спешна, но ние работим по темата", увери той.

Една от опциите за релокация според него е голямата военна авиобаза "Безмер", но не потвърди дали самолетите ще бъдат преместени там.