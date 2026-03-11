Трайчо Трайков и Павела Митова се скараха заради извънредно заседание на енергийната комисия

С отговор "Забравете!" Павела Митова отказала да свика извънредно заседание за промени в закона за енергията от възобновяеми източници. Това пише във фейсбук публикация служебният министър на енергетиката Трайчо Трайков.

По думите му, обсъждането на законовите промени е спешно, тъй като от тях зависи получаването на около 437 млн. евро по План за възстановяване и устойчивост.

Министърът обясни, че още в първия си работен ден е изпратил писмо с искане комисията да бъде свикана, но по негови думи е било игнорирано.

"Остава възможността комисията да бъде свикана от председателя на Народното събрание или от една трета от членовете на комисията. Работим и по двата варианта", заяви Трайков.

Председателят на енергийната комисия Павела Митова от "Има такъв народ" след това също излезе с публикация, в която обясни защо не е свикала извънредно заседание.

"Този закон е твърде важен, сложен и няколко парламентарни групи имат сериозни забележки по него (включително ИТН), за да се приема на пожар и под натиск на две четения. И второ- аз вече не правя 26-секундни комисии, независимо дали съм права или не. Нали това искахте? И трето- в момента няма управляващо мнозинство и редовен кабинет, които да провеждат подобни политики с консенсус. И четвърто- чисто процедурно това искане е невъзможно. Пленарното заседание днес е удължено до приключване на четвърта точка от дневния ред, което прави включването на точката по извънредност невъзможно в законовия срок. Но дори хипотетично да се случи... утре на две четения ли искате да го гледаме в зала? Този закон? Или трябва да поискам съкращаване на срока между първо и второ четене до минимум 3 дни, след което отново да свикам извънредна комисия, за да приемем закона на второ четене и пак да искам извънредно включване в пленарна зала", написа Митова. На заседанието на МС преди малко, информирах колегите за разговора си с председателя на Комисията по енергетика в НС,... Posted by Traicho Traikov on Wednesday 11 March 2026

По-късно от пресцентъра на ИТН изпратиха позиция на Митова, от която става ясно, че тя свиква днес от 16:30 часа извънредно заседание на комисията по енергетика, с точка единствена – Закон за енергията от възобновяеми източници.

Ето какво гласи цялата ѝ позиция:

НЯМА ДА СТАНЕ ПО ТОЗИ НАЧИН!

Днес имаше искане за свикване на извънредно заседание на комисията по енергетика. Оказа се, че коалицията на желаещите e доста малобройна и не може да събере необходимия брой подписи за провеждане на комисията. Междувременно пленарна зала прекрати заседанието си поради липса на кворум. Това отваря прозорец за днес за провеждане на извънредно заседание на комисията.

Нека видим дали в 51вото Народно събрание има политическата подкрепа за един прибързан закон. Припомням на служебния кабинет, че отговорността за събиране на политически консенсус по всеки един законопроект от този характер е негов ангажимент.

Изрично държа да подчертая, че ИТН има редица несъгласия и възражения по този закон и зелената сделка в цялост. Освен това изпитваме сериозни съмнения, че за пореден път огромни средства няма да отидат за развитие на енергийната система на страната, а ще отидат в сателитните фирми около ППДБ.

Казах ви, че няма да стане по този начин!

Сега ще ви кажа и по кой начин ще стане - Понеже нямам никакво намерение да оставям ППДБ да оправдават безсилието си с мен, припомням, че не успяха да съберат необходимия брой подписи за извънредно заседание, затова свиквам днес от 16:30 часа извънредно заседание на комисията по енергетика, с точка единствена – Закон за енергията от възобновяеми източници.