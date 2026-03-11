С 250 000 евро обновяват физкултурния салон на свищовското училище "Николай Катранов"

В Свищов бе даден старт на основния ремонт на физкултурния салон на СУ „Николай Катранов". Средствата за извършване на обновяването са осигурени от Министерството на образованието и науката, по искане на кмета на община Свищов и са в размер на 248 117 евро с ДДС, съобщиха от местната управа.

Проектът предвижда подмяна на силнотоковата и осветителна ел. инсталация, изграждане на вентилация за салоните и поставяне на радиатори, ремонт на настилката и подмяна на компрометираните елементи. По отношение на течовете на покрива, съществуващата хидроизолация трябва изцяло да се премахне, да се почисти основата и да се изпълни нова хидроизолация. В съблекалните ще се подменят изцяло ВиК инсталациите, всички настилки и облицовки.

На откриването на ремонтните дейности кметът Генчо Генчев подчерта, че община Свищов продължава своята последователна политика, насочена към грижата за образователните институции на своята територия. С обновяването на физкултурния салон ще се осигурят по-благоприятни условия за спортуване, ще се повиши качеството на средата и ще се гарантира безопасността и здравето на учениците и персонала. Той допълни, че ремонтните дейности няма да възпрепятстват учебния процес, а следващият – по-мащабен проект, насочен към основен ремонт на класни стаи, вътрешни помещения и модернизация на оборудването на училищната сграда, ще стартира в края на учебната година.

Директорът на училището Генади Иванов изказа своята благодарност към общинското ръководство за системната грижа и усилията, които полагат за създаване на здравословна, безопасна и комфортна среда на учениците от СУ „Николай Катранов" и подчерта, че всеки ангажимент, който кметът Генчев е поел към образователната институция – винаги го е изпълнявал.

СУ „Николай Катранов" е сред най-добрите училища на територията на град Свищов и в област Велико Търново, а в него учат значителен брой ученици. Сградата е строена през 80-те години на миналия век, като е санирана преди 15 години. Въпреки добрия външен вид на сградата, вътре в нея има необходимост от модернизация и създаване на по-съвременни условия за провеждане на образователния процес и развитие на младите хора. Това предстои да се случи през настоящата и следващата година в свищовското училище.