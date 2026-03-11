19 души са се върнали от чужбина в Добричко по проекта „Избирам България"

Общо 19 души са сключили договори по проекта "Избирам България" в дирекция „Бюро по труда" в Добрич, съобщи директорът Северина Савова. „Възможността е насочена към българи, които се завръщат и се установяват трайно в България, като целта е да се стимулира тяхното връщане и реализация на пазара на труда", обясни Савова.Най-голям е броят на завърналите се от Великобритания, Германия, Ирландия, Кипър и Австрия. По-голямата част от тях са на възраст между 30 и 40 години, следва ги групата между 40 и 50 години.

Част от включените в проекта са работили в чужбина, а други са прекратили трудовата си заетост именно с цел да се завърнат в България. Към момента шестима от участниците вече са започнали работа, основно в сферата на услугите – като продавач-консултанти, сервитьори, в административното обслужване, администратори на европейски проекти.Най-често завърналите се ползват възможността по програмата за посредничество за намиране на работа. Имат интерес и към предоставяне на средства за преместване на покъщнина, както и добавки за транспорт от и до работното място и за заплащане на наем за жилище в населеното място, където участникът няма собствено жилище", каза още Савова..

Приемът на заявления за участие в проекта бе до 2 март, допълни Савова. Той бе насочен към стимулиране на трайното установяване у нас на българи, живеещи в чужбина, хора с български произход и кандидати от трети страни, за които не се изисква разрешение за достъп до пазара на труда.