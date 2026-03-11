47 изгряващи оперни звезди от 4 континента ще се борят за приза "Красимира Стоянова"

Първият международен форум за оперно изкуство, който ще се проведе във Велико Търново от 15 до 19 март, може да превърне града в новата звезда на световния оперен хоризонт. Това заявява световната прима Красимира Стоянова. Тя, новият директор на МДТ „Константин Кисимов" Ганчо Ганчев и предшественикът му Васил Вълчев, представиха програмата на Форума за оперно изкуство, който започва след дни.

Красимира Стоянова даде за пример италианския град Равена – красив и не по-голям от родния й град Велико Търново, който, благодарение на изкуството и обединените усилия на диригента Рикардо Мути, на общността и местната власт, се превърна в люлка на световното оперно изкуство. Италия не е само Миланската скала и Арена ди Верона, която е повече туристическа атракция. Вече се казва, че който е бил в Италия и не е посетил Равена, все едно не е видял нищо от страната. Така трябва да стане и с Велико Търново, каза Красимира Стоянова.

Името на голямата оперна певица от Велико Търново е причина за изключителния интерес към конкурса – участие в него са заявили 186 изпълнители от над 30 държави на четири континента. Селектирани са 47 млади изпълнители от 19 държави в Европа, Азия, Северна Америка и Африка. 8 от тях са българи, 7 са от Германия, петима са изпълнителите от Катай. Освен Катай, Азия е представена от изпълнители от Южна Корея, Монголия, Казахстан, Армения, Узбекистан.

Първият и вторият кръг на прослушването ще се проведат на 15 и 16 март от 11 до 18 часа на сцената в голямата зала на театъра. Вторият етап ще се състои на 17 март, като за него ще бъдат одобрени около 20 изпълнители, а гала концертът е на 19 март от 19 часа с участието на оркестъра на Музикално-драматичния театър. Входът е свободен.

Среща с кмета на Общината Даниел Панов, посещения на туристически обекти и спектакълът „Звук и светлина" са включени в извън конкурсната програма на гостите. Всички певци ще получат сертификат за участие, финалистите – диплом, а лауреатите парични възнаграждения. Красимира Стоянова ще присъди специално отличие – парична награда от 5000 евро на избран от нея изпълнител. Ингрид и Веско Воденичаров ще връчат 2000 евро за изпълнение на ария от опера на Моцарт, а Музикално-артистичен форум – Пловдив, ще даде специална награда от 1000 евро на най-добрият оперен изпълнител.

"Не е лесно да се учреди един такъв музикален форум, особено в наше време, когато финансовите фактори са водещи. За щастие, благодарение на проекти с европейско финансиране, като „Мета култура" на Община Велико Търново, е възможно организирането и провеждането на такива събития, посочи Красимира Стоянова. Тя не скри радостта си, че работи в екип с приятеля си от детските години Васил Вълчев и със състудента си Ганчо Ганчев. Стоянова припомни, че идеята на Васил Вълчев и маестро Георги Патриков за форума е била приета прекрасно от новото ръководство на театъра и въпреки краткото време за подготовката – от ноември м.г. до сега, събитието е станало възможно. "Противно на принципа "Разделяй и владей", ние като хора на изкуството решихме да се обединим и да работим за каузата – България, Велико Търново, бъдещето и младите хора. Имаме невероятен шанс Велико Търново – историческата и духовна столица на България, с история, традициите и своята енергийна сила, да бъде звезда на световния оперен хоризонт, на световната оперна сцена, заяви Красимира Стоянова.

"Театърът във Велико Търново е ценност не само за града, но и за страната. И въпреки трудностите, ние имаме за цел само едно – да го има изкуството. Конкурсът е изключителен шанс за Велко Търново. Не само за публиката, а и за младите хора от цял свят, които ще се запознаят с историята на града, посочи Ганчо Ганчев.

Маестро Васил Вълчев припомни, че идеята за международния форум се е родила като естествено продължение на няколкото майсторски класове, които Красимира Стоянова проведе на сцената във Велико Търново, и гала концертите на лауреатите с оркестъра на МДТ. Форумът за оперно изкуство е събитие, което ще превърне Велико Търново в сцена на високото и професионално изкуство, ще издигне духовният облик на града, ще бъде културен акцент в програмата на Общината", категоричен е Вълчев. Появата на толкова млади и талантливи певци ще допринесе и за повишаване на творческия потенциал на Летния оперен фестивал „Сцена на вековете". Ръководителят на проекта посочи, че с част от лауреатите на международния форум и оркестъра на МДТ, ще бъде организиран концерт в зала "България" в София, а част от младите дарования ще участват и в премиерите заглавия на театъра. Красимира Стоянова даде и идеята за лауреатите в конкурса да бъде създадена специална постановка във великотърновския театър.

Проектът е финансиран от Европейския съюз чрез инструмент СледващоПоколениеЕС (NextGenerationEU), Договор „Мета-култура: Велико Търново" за предоставяне на средства на крайни получатели от Механизма за възстановяване и устойчивост по Схема за безвъзмездна помощ „Ново поколение местни политики за култура за големи общини"