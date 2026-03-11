Тътенът, който се чу в Пловдив: от излитане на МИГ-29 и F-16

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Военновъздушните сили уверяват, че по време на полетите самолетите не са били въоръжени

Тътенът, който днес по обяд се чу в Пловдив и граждани бяха притеснени, че е от пожара, избухнал до помпената станция, северно от Гребната база, всъщност е причинен от излитането на МИГ-29 И F-16 от 3-та авиобаза "Граф Игнатиево".

Това съобщиха на официалната си страница в социалните мрежи Военновъздушните сили на България.

Полетът на самолет МиГ-29 с регистрационен знак 37 е извършен след приключване на контролно-възстановителните дейности. През деня успешно е проведено и облитане на самолет F-16 с борден номер 301, а това е последният етап от процедурата по приемане на машината.

От командването на Военновъздушните сили уверяват, че по време на полетите самолетите не са били въоръжени и са спазени всички изисквания и мерки за безопасност.

"Част от проверките на авиационната техника се извършват при свръхзвукова скорост. При преминаването ѝ се образува ударна вълна, която се чува като силен гръм. Това е нормално физическо явление и не представлява опасност за хората, животните или птиците", обясняват от Военновъздушните сили на България.