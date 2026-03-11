Над 340 проверки на стопани на домашни кучета е извършил Столичният инспекторат през 2026 г.

През изминалия месец Столичният инспекторат извърши над 200 проверки на стопани на домашни кучета в паркове, градинки и междублокови пространства на територията на София. В резултат на проверките са съставени 22 акта за установени нарушения, като най-честото от тях е разхождане на куче без повод. Това съобщиха от пресцентъра на Столична община.

Резултатите от проверките през месец януари също отчитат активна контролна дейност – извършени са 141 проверки, при които са съставени 16 акта за установени нарушения.

Установените нарушения са съгласно изискванията на Закона за ветеринарномедицинската дейност и неспазването на същите би могло да доведе до създаване на рискови ситуации за граждани и други животни.

По време на проверките инспекторите следят за спазването на основните правила при разхождане на домашни любимци – водене на повод, а за агресивните породи – и с намордник, представяне на оригинал или копие на ветеринарномедицински паспорт на кучето, разхождане на определените за това места, както и почистване след животното. Кучетата могат да бъдат свободно пуснати само в изградените кучешки площадки в големите столични паркове.

От началото на годината, съвместно с екипи на Общинска полиция, по график са проверени редица столични паркове и градинки, сред които парк „Гео Милев", Борисова градина, парк „Св. Троица", Западен парк, парк „Св. Св. Петър и Павел", Студентски парк, Южен парк и градинката пред НДК.

Столичен инспекторат продължава активно да изпълнява контролните си функции както по предварително изготвен график, така и по подадени сигнали и жалби от граждани. Целта е да се напомни на стопаните на домашни любимци, че освен грижа към животното, те имат и отговорност към останалите граждани, с които използват съвместно споделените обществени пространства, а елиминирането на рискови ситуации е ключово за по-добрата и безопасна градска среда.