Община Русе организира втори информационен ден за кандидатстване по програма „Култура"

На 17 март /вторник/ от 12 ч. в зала „Култура" /ул. „Цариброд" 3/ Община Русе ще проведе втори информационен ден относно кандидатстването за финансиране на проекти в областта на изкуството и културата по програма „Култура" 2026. Това съобщиха от пресцентъра на Община Русе.

Крайният срок за депозиране на проектните предложения е до 17 ч. на 20 март в Центъра за информационно обслужване на Община Русе.

Правилникът на Програма „Култура" и необходимите формуляри за кандидатстване са публикувани на сайта на Община Русе.