ЦИК: В 9354 секции в страната ще има машинно гласуване

В 9354 секции в страната ще има машинно гласуване на изборите за народни представители на 19 април, реши Централната избирателна комисия (ЦИК) на заседанието си.

В отговор на искане от ЦИК вчера от "Информационно обслужване" е постъпило писмо със списък на избирателните секции с над 299 избиратели. Броят на избирателните секции, в които ще се извършва машинно гласуване, се определя според предварителните избирателни списъци, в които са вписани над 299 избиратели, и те ще са 9354.

Списък със секциите с машинно гласуване ще бъде публикуван на сайта на ЦИК, съобщи БТА.

Серийните номера на десет машини за гласуване, които ще бъдат удостоверявани за съответствие за предстоящите на 19 април предсрочни парламентарни избори, бяха изтеглени вчера на случаен принцип в Министерството на електронното управление.