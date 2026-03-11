ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

„ОМВ Петром“ се присъединява към проучването на бл...

Времето София 16° / 13°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/22451311 www.24chasa.bg

ЦИК: В 9354 секции в страната ще има машинно гласуване

2296
ЦИК КАДЪР: Фейсбук

В 9354 секции в страната ще има машинно гласуване на изборите за народни представители на 19 април, реши Централната избирателна комисия (ЦИК) на заседанието си. 

В отговор на искане от ЦИК вчера от "Информационно обслужване" е постъпило писмо със списък на избирателните секции с над 299 избиратели. Броят на избирателните секции, в които ще се извършва машинно гласуване, се определя според предварителните избирателни списъци, в които са вписани над 299 избиратели, и те ще са 9354. 

Списък със секциите с машинно гласуване ще бъде публикуван на сайта на ЦИК, съобщи БТА. 

Серийните номера на десет машини за гласуване, които ще бъдат удостоверявани за съответствие за предстоящите на 19 април предсрочни парламентарни избори, бяха изтеглени вчера на случаен принцип в Министерството на електронното управление.

ЦИК КАДЪР: Фейсбук

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Политика

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Как да имаме неограничен интернет с 3 пъти по-висока скорост до всяка стая и на отдалечени места (Видео)