Футболните клубове в Русе подписаха Етичен кодекс за сътрудничество в подкрепа на детско-юношеския футбол

Кметът Пенчо Милков подчерта, че Община Русе ще следи интересът на младите спортисти да стои над клубните интерес

Етичен кодекс за вътрешно сътрудничество между футболните клубове в Русе беше подписан днес в Кръглата зала на Община Русе в присъствието на кмета Пенчо Милков, областния председател на Българския футболен съюз Станимир Миронов и представители на всички русенски клубове – „Дунав", „Локомотив", „Левски 2000", „Русе", „Интер", „Ботев" и „Атлетико". В срещата участваха още заместник-кметът Борислав Рачев и директорът на ОП „Спортни имоти" Лачезар Иванов. Това съобщиха от пресцентъра на Община Русе.

Присъстващите определиха документа като „джентълменско споразумение", което регламентира отношенията между клубовете на основата на взаимно уважение, прозрачност и отговорност към развитието на детско-юношеския футбол, като поставя акцент върху лоялната конкуренция и партньорството.

Основната цел на кодекса е да създаде ясна и методическа рамка за развитието на най-перспективните млади състезатели, включително условията за преминаването им към клубове с по-висока степен на лицензиране.

Кметът Пенчо Милков подчерта, че Община Русе ще бъде гарант за това интересът на младите спортисти да стои над всеки клубен интерес. „От подписването на този кодекс ще спечелят най-вече децата, защото това е договор за бъдещето на нашите таланти. Когато едно дете излезе на терена, то трябва да усеща подкрепата на цялата футболна общност", заяви Милков. Той увери, че Община Русе ще продължи да инвестира в подобряване на спортната инфраструктура и в създаването на условия, които да мотивират младите футболисти да тренират и да остават в града. „Обединени, ние даваме на децата си нещо много по-ценно от спортни умения – даваме им пример за единство и достойнство", допълни кметът.

В документа е предвидено ежегодното провеждане на „Турнир на таланта", който ще събира на едно място най-добрите млади футболисти от всички школи в града. Инициативата ще служи както за селекция на представителни гарнитури на Русе, така и като възможност за обмяна на опит между треньорските щабове чрез прилагането на единна методика на работа.

Областният председател на БФС Станимир Миронов отбеляза, че този модел на сътрудничество ще подпомогне и оптимизира работата на футболната централа в региона. В тази връзка ще бъде създадена постоянна Координационна група, която ще планира съвместните спортни календари и заедно с БФС ще следи за спазването на заложените в документа етични принципи.

С подписването на кодекса, който ще бъде валиден за срок от пет години, Русе дава пример за ефективно партньорство между местната власт и спортната общност в подкрепа на развитието на детско-юношеския футбол и възраждането на футболните традиции на града.