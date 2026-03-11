Кметът Костадин Димитров: Пловдивчани искат по-добър транспорт, разбирам ги и работя в тази посока

Всички улици да асфалтираме, още два стадиона да направим и всяка вечер да има събития на Античния театър - те нямат смисъл, ако хората няма с какво да отидат и да се приберат

Призив за протест срещу градския транспорт на Пловдив набира от дни скорост в социалните мрежи, а събитието е насрочено за 12 март от 18 часа пред общината. Организатор е сдружението "Пловдив - град на хората".

Исканията са за повече автобуси и по-чести курсове, както и рейсовете да се движат до 23 часа по време на културни и спортни събития. "Край на билетния хаос и 100% работещо електронно таксуване до средата на тази година", е другото искане, както и работещи електронни табла. Дни преди протестът кметът Костадин Димитров предложи на местния парламент всички ученици да се возят безплатно.

- Г-н Димитров, кризисен пиар ли беше решението ви всички ученици да пътуват безплатно в Пловдив?

- Не. Това е една от мерките за достъпност на градския транспорт. Решението е свързано с редица усилия на Община Пловдив. Очакваме да има ефект, тъй като повечето родители си водят децата до учебните заведения с личен превоз. Това ще доведе и до разтоварване на движението.

- За чия сметка е това безплатно пътуване?

- Разходът ще се поеме от Община Пловдив. Като сума не е много. Мисля, че всички съветници ще се съгласят с това решение.

- Помните ли по време на предизборната ви кампания в район "Тракия" какво искаха хората от вас - да оправите градския транспорт на Пловдив? Успяхте ли да изпълните това тяхно желание?

- Онзи ден се прибрах пеша от общинския съвет. От трима срещнати граждани, двама ми се оплакаха от градския транспорт. В неделя бях на инспекция на "Рогошко шосе". Работникът, който беше на валяка, ме помоли: "Подобрете качеството на градския транспорт. Жена ми много се оплаква". Ясно ми е, че дори и да асфалтираме всички булеварди, да направим още няколко стадиона в Пловдив, да имаме събития след събития на Античния театър, те нямат смисъл, ако хората няма с какво да отидат и да се приберат.

- Какво правите тогава?

- Хората искат нормална услуга, автобусът да дойде навреме, да е ясно кога пристига, да е чист, климатизиран с приветливи шофьори, да не заобикаля спирките. Дори да не е като в Западна Европа, а просто една нормална услуга. И аз напълно ги разбирам и работя в тази посока.

- Но защо не се получава?

- Това е проблем, наследен преди повече от 20 години. Странно е хора, които са участвали в приватизацията на "Градски транспорт", техни съпартийци са го взели и след това дружеството е разпродадено, да ми дават съвети как да направим от нищо нещо. Моята администрация е първа, която започна радикални промени в транспорта. От тримата превозвачи, които обслужваха линиите, двама не изпълняваха своите ангажименти. От 10 автобуса идваха 3 - неклиматизирани, бяха отстранени.

- Но хората и сега не са доволни от услугата.

- Сега имаме готова обществена поръчка с ясни условия и санкции. (Започва да чете от разпечатка - б.а.). Стриктно изпълнение на маршрутните разписания, санкции - 250, 500 и 2500 евро за неспазване на курсовете. Постоянен контрол върху движението на автобусите с GPS проследяване. Повишена безопасност за пътниците, по-добър комфорт и качество на услугата, достъпност за хора с увреждания, екологични стандарти, видеонаблюдение в автобусите.

- На хартия е така, но кога пловдивчани ще видят и усетят всичко това?

- Нека продължа. Прекратихме договорите на неизрядните превозвачи. След това имаше временна мярка с разрешението на областния управител, проведохме процедура, вкарахме всички изисквания за по-качествени автобуси. Когато приключи поръчката, превозвачът ще е длъжен да изпълнява всичко това. Включително шофьорите да бъдат с униформи. Силно вярвам, че в най-скоро време ще имаме по-добър транспорт.

- Кога пловдивчани ще видят автобуси, които да минават на по-къси интервали, а не да чакат по 20-30 минути?

- Това ще стане с увеличаване на автобусите и със синхронизиране на системата за яснота. От самото начало на моя мандат работя за подобряване на градския транспорт. Но след като преди 20 г. е било унищожено общинското дружество, това не може да се случи за една-две години. Необходимо е време. Както виждате проблеми с транспорта има и в София, и във Варна, и в Русе, там протестират.

- Знаете ли, че често минават два автобуса от една съща линия през две-три минути, а после хората стоят и чакат дълго? Ще се прецизират ли разписанията?

- Абсолютно. Такава информация получавам и от гражданите. При такива нарушения е редно да се наложи санкция. Не е редно да чакаш половин час и след това рейсовете да дойдат един след друг.

- Електронните табла по спирките вече дори не показват кои автобуси минават, а само пише "Община Пловдив". Някои се шегуват, че ако има дезориентиран, да знае поне в кой град се намира. Кога ще заработят и да дават реална информация, като в София и други градове?

- Проектът "Индра", който беше въведен в градския транспорт, изобщо не заработи. Това трябваше да се случи преди 10 години. Защо не отчитат реално? Те дават една прогноза кога ще дойде рейсът. Искаме това да е синхронизирано с GPS-а на автобуса.

- Не мечтаем за онова приложение, когато стоиш вкъщи и виждаш кога ще дойде автобусът, за да отидеш да го хванеш. Но поне може ли хората да разчитат на съществуващите табла?

- Стъпките са много ясни и те са описани не само в поръчката, но и във всички наши намерения. След дни ще имаме избран превозвач в Пловдив. Оттам нататък наша грижа е да следим за стриктното изпълнение на договора и налагане на глоби, ако не се спазват заложените ангажименти.

- В списъка на протестиращите, които ще излязат на 12 март, е да има достъпност в превозните средства за майки с колички и възрастни хора. Автобусите не винаги спират до тротоара и така първото стъпало става труднопреодолимо.

- В договора е записано минимум 50% от курсовете да се изпълняват с автобуси за трудноподвижни лица. А линиите 1 и 6 трябва да са със 100% автобуси с платформи.

- От близо 20 години цената на билета не е пипана и тя е левче или 50 евроцента. Докога може да се издържи така?

- Не мисля, че проблемът е цената на билета. Проблемът е качеството на услугата. Пловдивчани искат редовен и добър транспорт и смятам там да насочим усилия. Прави са да искат, когато има спортни и културни мероприятия автобусите да се движат до 23 часа. Това ще стане.

- Ще има ли редовен транспорт в събота и неделя?

- Да, това е една от посоките, по които ще работим. Пловдивчани заслужават редовен и качествен градски транспорт.

- А електронни билети кога?

- Трябва да бъдат оборудвани всички автобуси със системи за таксувани и съответно това да става дигитално. Заложили сме повече контрольори да има. Всичко това ще стане след избора на избран изпълнител.

- Борис Бонев от "Спаси София" е пратил писмо до вас, с което иска да се спре поръчката, защото градският транспорт на Пловдив е много зле и той предлага компетентна помощ. Ще я приемете ли?

- Поръчката е проведена по всички изисквания на закона, няма обжалвания и няма причина да я спираме.