Извънредното заседание на комисията по енергетика не се състоя, липсва кворум

Снимка Архив

Енергийната комисия в парламента все пак се събра да заседава извънредно, но се разпусна заради липса на кворум. Регистрираха се едва 10 депутати, а минималният брой е 12. Дневният ред включваше само една точка - законът за енергията от възобновяеми източници.

Няколко часа по-рано се разигра скандал между председателя на комисията Павела Митова и служебния ресорен министър Трайчо Трайков, според който обсъждането на законовите промени е спешно, тъй като от тях зависи получаването на около 437 млн. евро по Плана за възстановяване и устойчивост. И чрез фейсбук пост призова Митова да насрочи извънредно заседание, за да не се изгубят средствата.

Министърът обясни, че още в първия си работен ден е изпратил писмо с искане комисията да бъде свикана, но по негови думи е било игнорирано.

"Остава възможността комисията да бъде свикана от председателя на Народното събрание или от една трета от членовете на комисията. Работим и по двата варианта", заяви Трайков.

След това пред медии, а и в собствена публикация Митова все пак обясни, защо не е свикала такова.

"Този закон е твърде важен, сложен и няколко парламентарни групи имат сериозни забележки по него (включително ИТН), за да се приема на пожар и под натиск на две четения. И второ- аз вече не правя 26-секундни комисии, независимо дали съм права или не. Нали това искахте? И трето- в момента няма управляващо мнозинство и редовен кабинет, които да провеждат подобни политики с консенсус. И четвърто- чисто процедурно това искане е невъзможно. Пленарното заседание днес е удължено до приключване на четвърта точка от дневния ред, което прави включването на точката по извънредност невъзможно в законовия срок. Но дори хипотетично да се случи... утре на две четения ли искате да го гледаме в зала? Този закон? Или трябва да поискам съкращаване на срока между първо и второ четене до минимум 3 дни, след което отново да свикам извънредна комисия, за да приемем закона на второ четене и пак да искам извънредно включване в пленарна зала", написа Митова.

По-късно от пресцентъра на ИТН обаче изпратиха позиция на Митова, от която стана ясно, че тя свиква днес от 16:30 часа извънредното заседание, въпреки че на сайта на парламента беше заложено за 17 часа, но не успя да се проведе поради липса на кворум.

Снимка Архив

