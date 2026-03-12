Втори съд не прие защитната теза на бивш районен кмет на Пловдив за политическа намеса в дело за подкуп

Ральо Ралев беше признат за виновен и от апелативните магистрати, че е поискал 60 хил. лв. от строителен предприемач, за да одобри проект за жилищна сграда

30 май 2019 г. Кметът на пловдивския район "Северен" Ральо Ралев е задържан за поискан подкуп от 60 хил. лв. от строителния предприемач Здравко Ангелов, за да бъде одобрен проектът му за жилищна сграда.

В същия ден са арестувани и сочените от прокуратурата за помагачи

на Ралев - Даниела Вълова, служителка в кметството, и бизнесменът от Карлово Иван Делевски.

От този момент досега някогашният районен управник твърди, че обвинението срещу него е политическа атака, чиято цел била да не се кандидатира за кмет на Пловдив на изборите през есента на 2019-а. Но вече 2 инстанции – Окръжният и Апелативният съд, не намериха доказателства за това. Ралев беше признат за виновен в търговия с влияние и осъден на 2 години условно с изпитателен срок от 48 месеца. Същата присъда получи и Иван Делевски, наказанието на Даниела Вълова е 1 година, отложено за 36 месеца.

Всичко започва през октомври 2018 г., когато в кметството е

внесен проект за строителство на жилищна сграда

на ул. "Полк. Дрангов". Инвеститор е Здравко Ангелов, а документите са представени от Мариана Атанасова от фирма за строителен надзор.

След дни тя получила съобщение, че има проблем с коефициента на интензивност на застрояване. В тази част на Пловдив към онзи момент действал старият устройствен план, на който проектът съответствал, но Ралев извикал главния архитект Михаил Богданов и му обяснил, че в тази част на района високи сгради не може да има.

В документацията имало и други нередности, които били отстранени, и служителка на име Ана Тонова започнала да подготвя строителното разрешение. Съгласувала го с Михаил Богданов и го занесла за подпис на Даниела Вълова, началник на отдел "Инвестиционни проекти и техническа инфраструктура".

Вълова обяснила, че вместо да се издава разрешение, трябва да се подготви мотивиран отказ. В същия ден Ралев изискал цялата преписка в кабинета си, въпреки че принципно одобряването на документите за строеж е задължение на главния архитект, а не на кмета.

Здравко Ангелов започнал да търси начини да реши проблема и чрез свой познат си уредил среща с Ральо Ралев. Строителят твърди, че при този разговор кметът попитал: "Аз къде съм в цялата схема?", което Ралев отрича.

После Атанасова от строителния надзор се срещнала с Вълова, която обяснила, че ако проектът бъде одобрен в сегашния му вид, разгънатата застроена площ ще бъде с 1000 кв. метра повече, отколкото, ако бъде приложено ограничението за височината.

Атанасова разказва, че Вълова обобщила ситуацията така: "Хиляда квадратни метра повече - по 300 евро на метър квадратен ще изкара поне, предлагайте".

Здравко Ангелов потърсил и други пътища

към Вълова и на неговия познат Ивайло Гайдов тя съобщила, че нещата ще бъдат уредени срещу 60 хил. лв. Друг близък на предприемача го свързал с Иван Делевски, като му обяснил, че той е близък с Ралев и може да бъде посредник.

В крайна сметка именно Делевски е задържан със сумата от 60 хил. лв. Преди да се стигне до това обаче, Здравко Ангелов сезирал за случая Комисията за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобито имущество и тогавашният шеф Пламен Георгиев го завел при премиера Бойко Борисов. Ангелов обяснил как действа Ралев и изтъкнал, че е от партия ГЕРБ.

"Не се притеснявай, че е от ГЕРБ. Няма наши, няма ваши. Всички са под ножа", казал Борисов. Именно на това адвокатите на Ральо Ралев базират твърденията си за политически натиск в обвинението.

"По делото (най-вече от защитата на подсъдимия Ралев) се повдига за пореден път и въпросът относно евентуално наличие на политически натиск или вмешателство в хода на досъдебното производство. Но с оглед на събраните

доказателства не са установени данни за външен натиск или политическа намеса,

оказани върху разследващите органи или прокуратурата. Безспорно е установено, че Здравко Ангелов се е срещнал с Бойко Борисов, тогава министър-председател, но това е станало, след като вече са му били поискани парите и е изпаднал в безизходица.

Реакцията на срещата е била ясна и категорична, че всеки, срещу когото има съмнения за престъпление, следва да бъде разследван и точно това е било предприето. Впоследствие Ангелов не е контактувал с политици, нито е искал от подобни лица нещо повече", е записано в решението на Апелативния съд, с което присъдата на Ралев, Вълова и Делевски е потвърдена.

Магистратите от втората инстанция акцентират и на факта, че Ангелов се е обърнал към Борисов, а не е бил търсен от партийни лидери, за да се счете, че в случая има политическо влияние. Ральо Ралев в съда в Пловдив, зад него са Даниела Вълова и Иван Делевски. СНИМКА: ВАНЯ ДРАГАНОВА

"В този смисъл и доводите на защитата за политическа намеса очевидно се явяват неоснователни и нямат доказателствена опора, защото всички процесуално-следствени действия на разследващите органи са предприети при спазването на закона, без отклонения в процесуалните изисквания", категорични са магистратите.

Ралев, Вълова и Делевски отричат вина,

но и втората инстанция я намира за доказана. Безспорно е установено, че документацията е изискана от Ралев и са дадени инструкции да се търсят недостатъци в проекта на Ангелов.

Отхвърлена е защитната теза на Вълова, че не е уточнявала какви пари следва да се дадат, както и обясненията на Делевски, че 60-те хиляди лв. не са за подкуп, а капаро за метално хале, което трябвало да бъде доставено на Ангелов.

В тази версия е замесена и вече освободената от затвора бивша кметица на столичния район "Младост" Десислава Иванчева. На среща на 2 април 2019 г. Делевски дал на Ангелов да подпише договор за изработка на хале и му обяснил, че ако Иванчева имала такъв документ, нямало да бъде задържана.

Крайното решение по казуса ще е на Върховния касационен съд. Предстои насрочване на дата за делото там.

Иска 200 хил. лв. от прокуратурата, арестът уронил доброто му име

Ральо Ралев заведе дело срещу прокуратурата, от която поиска 200 хил. лв. за задържането му, което уронило доброто му име и целяло дискредитирането му като политик.

Окръжният и Апелативният съд в Пловдив не намериха основание за тази претенция и отхвърлиха иска.

В друг процес бившият кмет осъди Главна дирекция "Изпълнение на наказанията" за лошите условия в ареста. Той поиска 25 хил. лева за липсата на достатъчно жилищна площ и светлина, за мръсотията, мухъла, дървениците и хлебарките в килиите.

Оплака се, че са му лекували счупен зъб без упойка, не му била осигурена и нужната диетична храна за заболяването, от което страда. С окончателно решение му беше присъдено обезщетение от 1500 лв.