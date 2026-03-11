ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

България има напредък в процеса по включване в Про...

Прокуратурата в Пловдив разследва теч на информация по делото за Митко от Цалапица

Мая Вакрилова

Атанаска Бакалова отново призова за подкрепа заради разследването за смъртта на Митко от Цалапица и всички деца

Подаден е сигнал, че данни са изнасяни от съпругата на шефа на полицията в Пловдив

Започнала е проверка по сигнал за изтичане на информация по разследването за убийството на Димитър Малинов от Цалапица, съобщиха за "24 часа" от Окръжната прокуратура в града. 

В сигнала се посочва, че съпругата на новия шеф на полицията в Пловдив Васил Костадинов е изнесла "чувствителна информация" до граждани. Тя съдържала данни, свързани с разследването на убийството на Димитър Малинов, които до момента не са били изнасяни от МВР или прокуратурата. 

От държавното обвинение съобщиха още, че срокът за проверката е 30 дни. 

Преди по-малко от седмица близки на убития Димитър затвориха Околовръстното на Пловдив в знак на протест след връщането на Васил Костадинов като шеф на ОД на МВР в Пловдив. След убийството на момчето през юли 2023 г. той беше освободен с мотив за забавено разследване, а след това уволнен заради надписани 16 лв. болничен.

Преди протеста Атанаска Бакалова потвърди пред "24 часа", че на 3 март е получила есемес от вътрешния министър с покана за среща в кабинета му. Тя обаче отказала и го поканила да дойде на митинга, за да обясни защо връща Костадинов начело на пловдивската полиция. 

Тази вечер от 18 часа пред министерството на вътрешните работи е насрочен протест в София с искане на оставката на Васил Костадинов.

Атанаска Бакалова отново призова за подкрепа заради разследването за смъртта на Митко от Цалапица и всички деца

