ИТН в декларация изрежда куп зависимости на министър Шарков и пита как ще направи честни избори (Видео)

"Министърът на електронното управление Георги Шарков, който ще отговаря за честността на изборите, е в тясна връзка с един от основните дарители на самоубилия се педофил Ивайло Калушев – Саша Безуханова", се казва в декларация на ИТН прочетена от зам.-шефа на партията Станислав Балабанов от трибуната на Народното събрание днес.

"Спонсорката на планинските рейнджъри, които се оказаха сектанти с лидер педофил, е член на управителния съвет на фондацията „Клъстер информационни и комуникационни технологии", в който членува и министърът на електронното управление Георги Шарков, както и Георги Димитров", се посочва още в декларацията.

Ето какво гласи цялата декларация на ИТН:

Уважаеми български граждани,

Служебният кабинет Петрохан затъва всеки ден и все повече в кафявото блато на задкулисно кадруване, в опит за овладяване на държавата и провеждане на възможно най - нечестните избори, които предстоят. Казвам нечестни, защото на практика машините са отново в ръцете на политически и икономически кръгове около ПП/ДБ. Може би нямаше да правя такава декларация, ако не бях попаднал на безпрецедентното решение номер 201 от 25 февруари на Министерски съвет, в което забележете цитирам точка 1.

М И Н И С Т Е Р С К И Я Т С Ъ В Е Т

Р Е Ш И:

1. Възлага на министъра на електронното управление координацията по изпълнението на дейностите във връзка с организационно-техническата подготовка на изборите за Народно събрание на 19 април 2026 г., включително дейностите по съгласуване с Централната избирателна комисия на условията и реда за изработването, доставката и съхранението на изборните книжа и материали.

Такова нещо досега не се е случвало. Имам предвид, че винаги тези функции са се възлагали под контрола на други министерства. Преди време транспортното министерство отговаряше за това, имало е случаи, в които и МВР е отговаряло, но сега специално ще отговаря министърът на електронното управление.

И на тази база реших да проверя кой всъщност е министърът на електронното управление Георги Шарков, кои са му партньорите и политическите приятели и защо точно той ще отговаря за организационно- техническата подготовка за избори.

Това, че Служебното правителство е изцяло зависимо от ПП/ДБ вече е ясно, тъжното е, че видимо е зависимо и от спонсорите на сектата в Петрохан, които са и основатели на „Да България". Оказва се, че министърът на електронното управление Георги Шарков е в тясна връзка с един от основните дарители на самоубилия се педофил Ивайло Калушев – Саша Безуханова. Спонсорката на планинските рейнджъри, които се оказаха сектанти с лидер педофил, е член на управителния съвет на фондацията „Клъстер информационни и комуникационни технологии", в който членува и министърът на електронното управление Георги Шарков, както и Георги Димитров. Този Георги Димитров, пак заедно, със Саша Безуханова са в съвета на директорите на „Евротръст Технолъджис" АД, на практика в нейната семейна фирма – към момента собственост на племенника, синът на брат й Станислав Безуханов, който също е в съвета на директорите, а освен това е бивш офицер на Първо главно управление на Държавна сигурност. Да бе, „Евротръст", компанията с електронните подписи, които имат данните на много от българските граждани.

На тази база дотук призовавам всички народни представители да следят дали хипотетично в един момент такъв като Божидар Божанов например може да се опита да прекара законопроект, който да позволи единствено и само компания като „Евротръст", например да могат да направят българския цифров портфейл, като единствената призната схема за идентификация от ЕС.

Връщам се на министъра на електронното управление Георги Шарков. Вярно ли е, че лично Божидар Божанов го е посочил на Андрей Гюров за министър? Освен това вярно ли е, че в момента тече процес през него и Божидар Божанов да се връщат компрометирани и скандални кадри в Министерството на електронното управление, които са му помагали да се прави „ала, бала с машините за гласуване"? Явно все пак умно-красивите искат да си вдигнат, по своя начин, и без това все по-ниския процент за предстоящия вот. Продължавам.

За началник на кабинета на служебния министър на електронното управление е назначена Гергана Колешанска или по-скоро върната, защото тя беше в същата роля и при Божидар Божанов. Като министър на електронното управление той стана известен с това, че прокара политиката на така наречените секретни поръчки в МЕУ. Към екипа на Шарков вероятно ще се завърне и главният секретар на Божанов – Ангел Петров. Неговото име не е много популярно, но по-запознатите знаят, че той е ръководил екипа на МЕУ когато заради друг любим заместник-министър на Божанов- Михаил Стойнов останахме без машинно гласуване на местните избори 2023 г., защото онзи снимаше, незаконно с телефона си кодовете на машините.

Защо?!

Министърът на електронното управление Георги Шарков е придружаван от адвокат Александър Георгиев по време на Общото събрание на акционерите в Информационно обслужване и това се вижда от публикувания в Търговския регистър протокол от събранието. Връзката на министър Шарков и адвокат Александър Георгиев е отново Саша Безуханова, като той е един от личните адвокати на семейната й компания „Евротръст Технолоджис". Семейната компания, която вероятно има за цел да овладее електронната идентификация, цифровия портфейл, а от там и всички лични данни на българските граждани, в момента се ръководи от племенника на Саша Безуханова – син на Станислав Безуханов станал известен освен със сестра си и с осветляването на списъците с агенти на ДС като кадрови офицер на Първо главно управление на Държавна сигурност.

Най-важният въпрос обаче остава свързан с честността и прозрачността на изборите:

Прави ли се опит да бъде завладяно не само Министерството на електронното управление, а и Информационно обслужване?! Като по този начин се стремят да превземат двете институции, които пазят честността на вота – за да манипулират резултатите?

Защото всичките имена дотук в политическия кабинет на Шарков въобще не са случайно поставени. Пак ще ги повторя:

Гергана Колешанска – професионален път:

Съветник по въпросите на европейското финансиране в екипа на Румяна Бъчварова, когато тя е беше заместник министър - председател по коалиционна политика и държавна администрация и министър на вътрешните работи.

Да, и тя е отбор А на съветниците на Румяна Бъчварова, заедно с Божидар Божанов, Калина Константинова, Васил Величков, Атанас Славов .... все отбор юнаци!

Началник на кабинета на Божидар Божанов;

Началник на кабинета на Александър Йоловски, (до преди Божидар Божанов и Кирил Петков да го заплашат), а след това веднага уредена за съветник на Николай Денков и паралелно с това началник на кабинета в МТСП;

Директор на дирекция „Дигитализация, иновации и инвестиции" в Столична община;

Началник на кабинета на Георги Шарков;

Юлиан Стефанов

Съветник на Георги Шарков в МЕУ;

Редовно участвал в удостоверяването на машините за гласуване в последните години, близък до небезизвестния Петър Кирков. Мда, Петър Кирков и Александър Кирков – двамата братя станали известни още 2021 година, единият от едната страна, другият от другата страна на машините за гласуване, (единият прави ключа/кода, а другият го сертифицира). Като благодарност за „ала-бала" с машините, Божидар Божанов назначава Петър Кирков в последствие за национален координатор по киберсигурност към министъра на електронното управление т.е. към себе си.

Икономическите и семейни връзки в новия епизод на „ала-бала" с машините продължава не с една, а с две черешки на тортата:

Синът на министъра на електронното управление Георги Шарков е изпълнителен директор в Телерик академията на Васко Терзиев. На ръководно място във фирмата на кмета на София е и снахата на служебния министър, който се очаква да организира честни избори тази пролет.

Синът на Георги Шарков става изпълнителен директор на Фондация „Телерик Академия" още на 06.03.2020 г., като лично Васил Терзиев му освобождава поста, показва справка в търговския регистър:

Жената на Божидар Божанов е съдружник във фирма на Васил Терзиев, показва справка в търговския регистър (ЕПЗЕУ) – Мадж.ио. Въпреки множеството прехвърляния на дружествени дялове, в историята на съдружниците лесно може да се проследи връзката на един от основните спонсори на петроханската секта Васил Терзиев с Божидар Божанов

Добре, уважаеми български граждани, колеги в тая зала, след всичко, което казах дотук, има ли някой който да мисли, че на 19 април ще бъдат проведени честни избори? Сега знам какво ще кажат умно-красивите шарлатани: Ето тези от „Има Такъв Народ" пак скачат на служебния кабинет, защото няма да влязат повече в парламента. Пак са ги активирали... Уважаеми българи, всъщност няма никакво значение какво ще кажат тия шарлатани. Има значение единствено вашият глас, а ние сме тук и ще бъдем тук, за да се борим този глас да не бъде откраднат или подменен.

Затова:

Искаме гарантиране на машинното гласуване чрез:

-100 % проверка на машините. Проверка на всичките машини преди напускане на склада от държавни служители.

- поставяне на т. нар. пломби от държавните служители след проверката.

- доставяне на въпросните пломби от Министерски съвет, а не от фирмата, която инсталира машините- „Сиела Норма", каквато е практиката на ЦИК.

Всичко това, всичко повдига много въпроси. Аз съм сигурен, че след малко, когато излезе някой да ме нарече чалгар, ще излязат този път и истински експерти, които се надявам да не си мълчат. Много искам да разбера какво мисли по темата и новият играч на политическата сергия, когато същите тези му отнеха правомощията и ги нарече шарлатани, сега как ще ги нарича - партньори? Искам да чуя и мнението на изпълнителя им в Президентството - Илияна Йотова.

Всичко това създава ли ви резерви по отношение на честността на вота и личността на министъра в това министерство?

Ние сме тук и ще бъдем тук, за да не позволим да се гаврят по такъв начин с вашите права, с вашето достойнство и с вашето желание за по-добър начин на живот. И да, пак ни активираха. И да, активира ни безочието на ПП/ДБ, активира ни арогантно високомерие на ПП/ДБ, но най-много НЕуважаеми колеги от ПП/ДБ ни активира вашето покровителство над лъжата и над педофилията.