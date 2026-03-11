Майката на Митко от Цалапица: Не бяхме чути в Пловдив, искаме махането на Васил Костадинов (обновена)

Вътрешният министър Емил Дечев я прие в кабинета си

Не бяхме чути на протеста на Околовръстното в Пловдив, затова дойдохме пред МВР. Единственото ни искане е Васил Костадинов да не оглавява ОД на МВР - Пловдив. Тогава имаше осуетяване на протеста, тук няма как. Това каза Атанаска Бакалова, майка на убития през 2023 година в Цалапица Митко. Атанаска Бакалова СНИМКА: Георги Кюрпанов - Генк

Васил Костадинов оглавяваше полицията в Пловдив и през 2023-а г., когато стана убийството. Рангел Бизюрев успя да избяга и бе екстрадиран след 9 месеца. Костадинов бе отстранен заради пропуски в разследването, а после уволнен. Впоследствие се оказа, че в заповедта за уволнение причината е друга. От седмица Костадинов пак е шеф на полицията в Пловдив.

Бях обидена. Човек, който се е обадил на работодателя на Бизюрев, че Рангел е издирван за убийство. Така ли действат в МВР? Той отказваше да бъде екстрадиран, чакахме 9 месеца. СНИМКА: Георги Кюрпанов - Генк

Благодарение на пропуски близнаците Борислав и Валентин Динкови са с присъди от 4 години за укривателсто, а не за убийство, каза пред медиите Бакалова. Тя иска братята да бъдат обвинени като съучастници в убийството, а вътрешният министър Емил Дечев да махне Костадинов.

Родителите на убити деца започнахме да се съюзяваме, защото държавата се е съюзила срещу нас. Искаме държавата да работи за потърпевшите, а не държавата в ръцете на институциите да е срещу тях, завърши Бакалова. На протеста пред МВР е и Петя Иванова от "Ангели на пътя", Дияна Русинова от Европейския център за транспортни политики, бащата на убитата в катастрофа през м.г. Сияна - Николай Попов, както и други почернени родители.

Това е протест на почернени родители. Искаме да изкажем и тревогата си по дълги досъдебни производства. В село Ресен моят син Ники изгуби живота си от трифазен ток. Апелативна прокуратура - Велико Търново смени 4-ма следователи, а детето ми го няма. Не зная дали ще доживея да чуя справедливост, да видя осъдени, каза пък Лазарина Кочева. Жената обясни, че няма обвинен. Синът й Николай Кочев работил във фирма на англичанин. Осъдихме го за трудова злополука, ЧСИ се наложи да му продаде имота, но още дължи сума, каза Кочева. Досъдебното производство по криминалния случай обаче още продължава, а англичанинът не е обвинен, добави Кочева.

А Бакалова взе мегафона и от него се провикна към министър Дечев. Обясни му, че не иска неговата оставка, а тази на Костадинов. След това събралите се протестиращи започнаха да викат "Оставка".

А вътрешният министър Емил Дечев прие Атанаска Бакалова, Николай Попов и Петя Иванова от "Ангели на пътя" в кабинета си.