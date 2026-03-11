ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Остава в ареста жена, обвинена за отвличане на 21-годишна от Свиленград

Темида СНИМКА: Pixabay

Окръжният съд в Хасково остави без уважение молбата за изменение на мярката за неотклонение „Задържане под стража“ в по-лека спрямо обвиняема за отвличане, съобщиха от пресслужбата на съда.

Петя Даймянова е привлечена към наказателна отговорност за случая от 13 ноември миналата година, когато в Свиленград е похитена 21-годишна жена. Жертвата е качена със сила в лек автомобил и откарана в село Мустрак. Престъплението бе разкрито по "горещи следи". Обвиняеми са още двама мъже - Костадин Николов (27 г.) и Валентин Маринов (40 г.), съобщи БТА. 

Съдът счете, че по отношение на обвиняемата е налице опасност от укриване предвид обстоятелството, че престъплението, за извършването на което е привлечена в качеството на обвиняема, е с висока степен на обществена опасност. Отчита се цинизмът и дързостта, при които е извършено, както и това, че е осъществено при условията на опасен рецидив, както и че обвиняемата има обременено съдебно минало.

Определението подлежи на обжалване и протест пред Апелативен съд – Пловдив.

