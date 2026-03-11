Оставиха в ареста мъжа, дрогиран прегазил бившата си в село Обручище. Бил осъждан за кражби

Окръжният съд в Стара Загора наложи най-тежката мярка за неотклонение „задържане под стража“ на 36-годишен мъж, обвинен в умишлено причиняване на многостепенна средна телесна повреда на бившата си съпруга с лек автомобил. Това съобщиха от пресцентъра на съда, цитиран от БТА.

Срещу мъжа с инициали С. Д. са повдигнати обвинения, че на 8 март т.г. вечерта, в гълъбовското село Обручище, при управление на лек автомобил „Мерцедес“ е нарушил правилата за движение и умишлено е причинил многостепенна средна телесна повреда на 29-годишната си бивша съпруга.

В същата вечер на спешния телефон 112 е получен сигнал, че е възникнал скандал между С. Д. и пострадалата. Тя се е намирала в къщата на свои роднини в селото, когато обвиняемият отишъл да я търси. Той пристигнал с кола и двамата се срещнали наблизо. С. Д. настоявал бившата му съпруга да се върне при него и да заживеят отново заедно. Тя отказала и се опитала да избяга към къщата на роднините си. През това време С. Д. я настигнал с автомобила си и умишлено я блъснал няколко пъти в областта на таза. Пострадалата е откарана в болницата, където е настанена за лечение, с опасност за живота.

С. Д. изоставил колата и напуснал местопроизшествието, като малко по-късно бил установен и задържан от полицейски служители. При тестване с техническо средство е установено, че той е управлявал автомобила след употреба на наркотични вещества - марихуана.

Пострадалата и обвиняемият имат две малолетни деца. Според магистратите от всички събрани до настоящия момент доказателства са налице достатъчно данни за това, че С. Д. е автор на престъплението, за което му е повдигнато обвинение. Според съда е налице реална опасност обвиняемият да се укрие или да извърши друго престъпление. Налице са лоши характеристични данни, говорещи за немалка обществена опасност на дееца, той е осъждан неколкократно за кражби, макар и реабилитиран. Налице е и висока обществена опасност както на самото деяние, така и на самия деец, с оглед начина на извършване на престъплението, обстоятелството, че в автомобила е бил и малолетният им син, както и предшестващите отношения с пострадалата - същата многократно е бягала от С. Д. и се е криела в дома на роднини.

Определението на съда подлежи на обжалване с частна жалба пред Пловдивския апелативен съд.