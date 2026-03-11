Гюров: Има ръст на гръцките инвестиции в България през 2025 г.

Налице е ръст на гръцките инвестиции в България през 2025 година, както и увеличение на стокообмена между двете държави. Това е отчетено на среща между служебния министър-председател Андрей Гюров и посланика на Гърция в България Алексиос Либеропулос, съобщиха от Министерския съвет във фейсбук.

По време на разговора служебният премиер Гюров е отбелязал отличното ниво на двустранните отношения между двете държави. Като пример за доброто сътрудничество той е посочил готовността на Гърция да подкрепи противовъздушната отбрана на България във връзка с усложнената ситуация в Иран. „Регионалният фактор е важен, нашите държави трябва да останат близки и да работим активно заедно, особено в сложните времена, в които се намираме“, е казал служебният министър-председател.

В контекста на конфликта двамата са обсъдили и въпроси, свързани с диверсификацията и сигурността на газовите доставки, както и темата за миграцията. По време на срещата е отчетено, че към момента не се наблюдава увеличаване на опитите за незаконно преминаване на границите.

България и Гърция остават в повишена готовност за реакция при евентуално засилване на миграционния натиск, са допълнили от Министерския съвет.