Шефът на пазарджишката РИОСВ стана зам.-министър

Диана Варникова

Досегашният директор на Регионалната инспекция по околната среда и водите в Пазарджик Костадин Гешев е бил назначен за заместник министър на екоминистерството вчера. Това стана ясно от сайта на МОСВ.

Костадин Гешев е роден през 1972г. в гр. Пазарджик. Завършва средното си образование в МГ"Константин Величков", а висшето в УННС, гр. София със специалност право. Професионалната му биография започва във „Винтехпром"АД като организатор по договарянето. Член е на борда на директорите на „Винтехпром"АД и „Винпром Инвест"АД в периода 1997 – 2001г. От 2001г. управлява успешно няколко Дружества в различни сектори на частния бизнес. Семеен, с две деца.

Гешев оглавяваше РИОСВ-Пазарджик от м. януари 2014г. досега.

От днес, 11 март 2026 г., със заповед на министъра на околната среда и водите инж. Сърма Атанасова е назначена за директор на РИОСВ – Пазарджик.

