До 17 март регистрират кандидатските листи за изборите в РИК - Монтана

Предложенията за регистрация на кандидатски листи на партии, коалиции и независими кандидати за участие в изборите за народни представители, насрочени за 19 април 2026 г., се приемат всеки ден до 17-ти март включително от 9.00 часа до 17:00 часа в РИК - Монтана.

2484 души, представители на деветте парламентарни партии и коалиции, ще работят в секционните избирателни комисии в 11-те общини на област Монтана в изборния ден, става ясно от решение на РИК.

Най-много са хората в община Монтана – 711, в община Берковица партиите трябва да намерят 360 души, които да влязат в СИК-овете. 441 души ще правят изборите в Лом, за Бойчиновци са 171, в Брусарци – 108, Във Вълчедръм – 189, в община Вършец – 144, 108 души са необходими за СИК-овете в Георги Дамяново, 63-ма за Медковец, 108 за Чипровци и 81 за Якимово.

Секционните избирателни комисии в областта са 276 с по 9 членове.

Най-много места в ръководствата получава ГЕРБ/ СДС – 234. ПП/ ДБ имат 128 места, Възраждане 118, ДПС / НН 101, БСП 68, ИТН 54, АПС 49, МЕЧ 40 и Величие – 36.