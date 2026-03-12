ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

55,5% - всеки втори българин изобщо не ползва обществен транспорт, 15% се возят всеки ден (Графика)

55,5% от българите изобщо не се возят в обществения транспорт, а 15,3% го ползват всеки ден. Снимка: Архив

55,5% от българите изобщо не се возят в обществения транспорт, а 15,3% го ползват всеки ден. Това сочат данни от проучване на Евростат за 2024 г. Така страната ни се нарежда в топ 10 на държавите в Европейския съюз по дял на хора, които не ползват услугите на обществения транспорт. Въпреки това сме лидер от страните от ЕС на Балканите по дял на населението, което го ползва ежедневно, и на 6-о място в съюза по този показател.

Плътно зад нас се нареждат румънците - 15,1% се возят всеки ден с градския транспорт. В Гърция едва 6,7% го ползват всеки ден, а 61,3% - никога. Най-малко го ползват в Кипър - внушителните 85% изобщо не се возят с него. След тях се нареждат италианците (68%) и португалците (67,8%).

Унгария е лидер по дял на хора, които ползват обществения транспорт ежедневно - 19,6%, а в Естония има най-нисък дял от хора, които никога не го ползват (26,6%).

