До 186 евро за член на комисия за вота - поощрения и за протокол без грешки (Обзор)

До 186 евро могат да получат членовете на секционните комисии за предстоящите избори. Към основното възнаграждение, което ЦИК определи на 156 евро, могат да вземат и два бонуса по 15 евро - за протокол без грешки и за подреждане на секцията в деня преди вота.

Зам.-шефовете и секретарите в секциите ще вземат като основа по 170 евро, а председателят - по 185. Те могат да получат и трети бонус - по 15 евро за предаването на протокола и другите изборни книжа в РИК.

На миналите избори членовете на СИК бяха между 7 и 9 души, или общо близо 77 800 в страната. И още около 4000 в чужбина, които сега ще са по-малко заради намалените секции. Но това бяха изборите с най-много подменени в послединя момент от партиите членове на комисии (виж по-долу в текста), а половината проколи бяха с грешки. Иначе и през 2024 г. имаше бонуси за изрядните - ЦИК даваше по 25 лв. над базовото заплащане в СИК.

Сега членовете на секциите ще преминат през по-сериозни обучения,

за да се избегнат грешките при броенето

на бюлетините и вписването на резултатите. Това бе договорено на среща на ЦИК с Андрей Гюров още в първия му ден като служебен премиер. А изборният протокол вече ще изглежда като бюлетина в частта, където се записва броят на гласовете, обясни говорителката на ЦИК Росица Матева пред депутатите в сряда.

Представители на централната комисия и министърът на електронното управление Георги Шарков бяха изслушани в парламента за подготовката на вота.

ЦИК е издала указание консултациите при кметовете за членове на секционните комисии да бъдат проведени не по-рано от 12 март, съобщи шефката ѝ Камелия Нейкова. Практиката показала, че след консултациите и определянето на броя на хората в СИК, когато в РИК получат поименния състав, започва масово освобождаване и заменяне на членове. На последните избори

през октомври 2024 г. са заменени над 10 хиляди души

Затова този път се дава повече време на кметовете и партиите. “Целта е тези хора да знаят, че ще бъдат предложени за членове, да са изразили своето съгласие и след назначаването в СИК да няма замени”, обясни Матева.

Друго изискване, което ЦИК има към членовете на секционните комисии, е да не правят административни или други нарушения. Нейкова обясни, че при административни нарушения при предходните избори глобите са били между 20 и 200 лв., възможно е сега да са и по-високи.

За тези избори ЦИК ще осигури 2 цвята чували

във всяка секция - бял за изборните книжа и черен за всички останали материали. Целта е да се избегнат случаи като този, заради който частично бяха касирани изборите от 27 октомври 2024 г. Тогава проверката показа чували без бюлетини в седем секции.

11 528 от машините за гласуване са изправни и ще бъдат използвани, обяви министър Георги Шарков. Ведомството му започва тестването им. Във вторник бяха изтеглени номерата на машините, които ще бъдат удостоверени за съответствие с изискванията на Изборния кодекс.

Електронното министерство отговаря и за видеонаблюдението в секциите по време на броенето на бюлетините. Най-вероятно изпълнението му отново ще бъде възложено на “Информационно обслужване”. “Видеонаблюдението работи, няма софтуерно решение и няма шанс за манипулация”, категоричен бе Шарков.