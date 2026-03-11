Парламентът прие чакания закон за лобизма, но май ще се пренаписва - не го харесват дори подкрепилите го (Обзор)

Срещите на властта с представители по интереси (лобисти) трябва да са публични, а информация за тях ще се качва на страниците на институциите. Ще има и общ регистър, който ще се поддържа от Сметната палата, а ако лобистите не подадат съответната информация, ще им бъдат налагани глоби.

Това е записано в дълго чакания Закон за лобизма. Той беше приет на първо четене от парламента, но изглежда, ще претърпи сериозни промени преди второто четене. Другата седмица обаче е последна за депутатите и не е ясно ще се стигне ли до него. Народното събрание обикновено се разпуска със старта на предизборната кампания, който сега е на 20 март.

Приетият Законопроект за прозрачност и почтеност в управлението е писан от Георги Георгиев от ГЕРБ като правосъден министър, но внесен от него като депутат след падането на правителството “Желязков”. Според вносителите е натрупана негативна нагласа към понятието лобизъм, затова и то не се използва.

Законът е необходим за 4-ия транш от плана за възстановяване

- 440 млн. евро, но мина със скромните 154 гласа, като дори някои от подкрепилите го формации изразиха сериозни критики по време на дебата и настояха за сериозно преработване между двете четения.

“За” бяха вносителите ГЕРБ, ПП-ДБ, БСП и АПС. Но социалистите и хората на Асен Василев и Ивайло Мирчев изказаха сериозни възражения по текстовете и обясниха, че го подкрепят само защото законът е нужен и с надеждата да се преработи.

ПП-ДБ критикува, че са заложени глоби за неподаване на информация за проведени срещи за лобистите (фирми, неправителствени организации, граждани), но не и за институциите и техните представители. Според БСП така много се натоварва Сметната палата, към която бяха прехвърлени и част от функциите на закритата Комисия за противодействие на корупцията - имуществените декларации на висшите държавни служители и контрола върху конфликта на интереси.

“Против” бяха ДПС, въздържаха се ИТН, МЕЧ и “Величие”.

По същото време в сряда служебното правителство прие по-различен вариант на закона, но изглежда, той няма да бъде разгледан от парламента. Това е петият опит от 2002 г. насам за приемане на такъв закон, по-рано през годините имаше идеи, но до завършен порект не се стигна.