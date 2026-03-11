София иска от държавата и емблематичната централа на СДС (Обзор)

На "Раковски" 134 можело да се нанесат 2 общински дирекции, харесали са още бившия щаб на Народната милиция

Столичната община да получи от държавата няколко емблематични имота, сред които бившата централа на СДС на ул. “Г. С. Раковски” 134. Това предлагат кметът Васил Терзиев и председателят на градския парламент Цветомир Петров в 6 доклада, които Столичният общински съвет ще разгледа днес. С тях се иска безвъзмездно прехвърляне на имоти и терени за изграждане на детски градини, училища и др.

На “Раковски” 134 се предлага да се преместят две общински дирекции - по образование и по спорт и младежки дейности, които сега са в различни сгради и това затруднява координацията и работата между отделите. В момента там помещения за партийна дейност все още ползва СДС, офиси бяха давани и на НФСБ и “Воля”. През октомври 2022 г. пък служебният кабинет отреди сградата за офис на европейската прокуратура у нас, но така и не се направи нужният ремонт и миналото лято те получиха пак доскорошна партийна централа - тази на ДПС на бул. “Стамболийски”.

Както “24 часа” писа, с друг доклад Терзиев предлага общината

да придобие сградата на бившия Нотариат,

която е паметник на културата. След възстановяване и реставрация да се ползва за дейности в сферите на образованието, културата и изкуствата. А по предложение на шефа на СОС Цветомир Петров съветниците може да поискат и две сгради на бившия щаб на Народната милиция на бул. “Сливница”. Строени през 1909 г. и 1935 г., те също са паметници на културата и опазването им е основен мотив.

Въпреки че миналото лято върна на държавата парк “Врана”, сега общината поиска пак да го стопанисва. Междувременно в сряда новата областна управителка Вяра Тодева прекрати обществената поръчка за озеленяване, която предшественикът ѝ Стефан Арсов стартира с идея държавата да отвори парка за посетители тази пролет. Бе сключен и меморандум с Лесотехническия универститет за експертна помощ. Причината за прекратяване на поръчката е липсата на конкуренция - класиран е само един участник (“Грийн Парк 2026”), другите са отстранени, обясниха от областната управа. Бившият Нотариат на столичния бул. “Патриарх Евтимий” от години стои празен, а сградата е опасана с предпазни мрежи поради опасност от падащи парчета от фасадата. СНИМКА: Столична община

В район “Нови Искър” (местност Църния дол) държавата да даде 217 056 кв. м, бивша кариера за глина, за да се рекултивира и използва като площадка за земни маси и строителни отпадъци. Други 9 имота общината посочва като

подходящи за изграждане на детски градини, ясли и училища

4 са в район “Витоша”, 3 в “Младост” и по един в “Лозенец” и “Овча купел” - като част от усилията за нова образователна инфраструктура, повече места в градините и условия за задължително предучилищно образование за децата на 4 г., както и за въвеждане на едносменен режим в училищата. Безвъзмездно прехвърляне на имотите може да стане с решение на МС по предложение на министъра на регионалното развитие и благоустройството, след като Столичният общински съвет даде съгласие общината да ги придобие.

“Много от тези имоти са част от историята и паметта на София, но и от нейното бъдеще. Задачата ни е да им дадем шанс за нов живот - като пространства за образование, култура, обществена памет и работа в полза на хората. Когато градът има ясна визия за развитието си, държавата и общината трябва да действат заедно, за да я реализират”, каза Терзиев.