Почина авторът на герба и знамето на Перник Стоян Чифлички – Танани

Днес е починал почетният гражданин на Перник Стоян Чифлички – Танани. Тъжната новина сподели във фейсбук синът му Иво.Танани е автор на символите на Перник - герба и знамето.
Ето какво пише в публикацията си Иво Чифлички:
Днес, 11 март, ни напусна моят баща Танани - Стоян Чифлички.
Роден в село Ноевци, Брезнишко през 1939 година.
Завършва Академията на изкуствата във Вроцлав, Полша - вътрешна архитектура и дизайн.
Танани е автор на символите на Перник - герба и знамето.
Почетен гражданин на град Перник.
Почетен гражданин и на град Ченстохова, Полша.
Отдава живота си на театралното изкуство и в продължение на 37 години създава сценографията на повече от 90 постановки в Пернишкия театър "Боян Дановски", Театър Пловдив, Националния дворец на културата - НДК, Сатиричния театър в София и други.
В киното работи по 5 филма, сред които и единствената кинопродукция на любимия режисьор Крикор Азарян - "Всички и никой".
Най-силните творчески години прекарва рамо до рамо с големия актьор Георги Русев, под чието ръководство Пернишкият театър изживява златната си епоха.
Театърът се превърна в истинският дом на Танани Чифлички, неговият истински духовен живот. Затова получава и наградата на Общината за цялостен принос към културата, а през 2019 театралният салон, носещ името на Георги Русев завинаги кръщава любимото място на любимия ред на Стоян Чифлички.
Днес, 11 март, ни напусна моят баща Танани - Стоян Чифлички. Роден в село Ноевци, Брезнишко през 1939 година. Завършва...Публикувахте от Иво Чифлички в Сряда, 11 март 2026 г.