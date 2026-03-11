ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Мелони предложи среща на Г-7 с лидерите на странит...

Времето София 10° / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/22452410 www.24chasa.bg

Председателят на КСБ инж. Качамаков откри 26-то издание на Архитектурно-строителната седмица

1336

Председателят на УС на КСБ инж. Любомир Качамаков откри 26-то издание на Архитектурно-строителната седмица, на която камарата традиционно е партньор, съвместно с другите браншови организации. От 11 до 14 март в Интер-експо център в София са представени 244 компании за строителна техника, машини, инструменти, изолации, строителни материали, дограми, врати, прозорци, санитарно оборудване, енергийно ефективно, екологично и функционално строителство.

На щанда на КСБ може да бъде открита информация за обученията, които се предлагат в областта на дигитализацията на строителния сектор, както и за платформата на КСБ "Работа в България", която осигурява директна връзка между бранша и всеки, който търси реализация в строителството.

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Животът

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Как да имаме неограничен интернет с 3 пъти по-висока скорост до всяка стая и на отдалечени места (Видео)