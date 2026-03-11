Председателят на КСБ инж. Качамаков откри 26-то издание на Архитектурно-строителната седмица

Председателят на УС на КСБ инж. Любомир Качамаков откри 26-то издание на Архитектурно-строителната седмица, на която камарата традиционно е партньор, съвместно с другите браншови организации. От 11 до 14 март в Интер-експо център в София са представени 244 компании за строителна техника, машини, инструменти, изолации, строителни материали, дограми, врати, прозорци, санитарно оборудване, енергийно ефективно, екологично и функционално строителство.

На щанда на КСБ може да бъде открита информация за обученията, които се предлагат в областта на дигитализацията на строителния сектор, както и за платформата на КСБ "Работа в България", която осигурява директна връзка между бранша и всеки, който търси реализация в строителството.