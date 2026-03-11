Нейнски и Стивън Даути говориха за развитието на обстановката в Близкия изток

Актуалната ситуация в областта на регионалната и международната сигурност, включително развитието на обстановката в Близкия изток, обсъдиха служебният министър на външните работи Надежда Нейнски и държавният министър за Европа и Северна Америка на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия Стивън Даути в телефонен разговор. Това съобщиха от Министерство на външните работи на сайта си.

В рамките на разговора е било потвърдено стратегическото партньорство между България и Обединеното кралство в областта на отбраната и сигурността, както и значението на засиленото сътрудничество в борбата с организираната престъпност и незаконната миграция.

Събеседниците са отбелязали ролята на съвместните усилия за укрепване на стабилността в региона и за гарантиране на сигурността на съюзниците и партньорите. Те са подчертали необходимостта от процеси, които да допринасят за укрепване на трансатлантическата връзка и за гарантиране на стратегическата стабилност.

В хода на разговора са обменени мнения и по развитието на ситуацията в Украйна, включително относно необходимостта от устойчиви дипломатически усилия за постигане на справедлив и траен мир. Обсъдени са и по-широките измерения на международната сигурност, свързани със защитата на критичната инфраструктура, свободата на корабоплаването и регионалната свързаност.

Събеседниците са разгледали възможностите за задълбочаване на двустранното сътрудничество в областта на сигурността и отбраната, както и перспективите за съвместни инициативи, насочени към укрепване на военната и гражданската мобилност в региона. Двете страни са потвърдили ангажимента си да поддържат активен и конструктивен диалог на най-високо политическо равнище.

Непоколебимата подкрепа за Украйна обсъди служебният министър на външните работи Надежда Нейнски по-рано днес на работна среща с посланиците на Кралство Дания, Кралство Норвегия, Република Финландия и Кралство Швеция.