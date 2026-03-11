Прокурорската колегия остави на КС, ВАС и на самия Сарафов да решават докога той да е и.ф. главен прокурор (Обзор)

Кадровиците не допуснаха искането на правосъдния министър за определяне на нов временен шеф на държавното обвинение. Обявиха, че основен виновник за ситуацията са депутатите

Прокурорската колегия остави на Конституционния съд (КС), Върховния административен съд (ВАС) и на самия Борислав Сарафов да решават дали той е легитимен и.ф. главен прокурор и колко време може да остане на поста.

Дебатът в сряда продължи 2 часа. Кадровиците единодушно приеха с 9 гласа, че няма да разглеждат искането на правосъдния министър Андрей Янкулов да назначат нов и.ф. главен прокурор. Според тях било недопустимо той да ги сезира, защото не бил компетентния орган.

Още в първия си ден като служебен министър на правосъдието Янкулов внесе искане в Пленума на ВСС за определяне на нов и.ф. главен прокурор. Един от аргументите му беше, че Сарафов вече бил нелегитимен, защото още през юли м.г. изтекли 6-те месеца, през които някой може да е изпълняващ функциите. Пленумът на ВСС обаче прие, че

не са те хората, които трябва да се произнесат

Така пратиха искането на министъра в Прокурорската колегия.

Нейните членове пък посочиха, че вече два пъти - през юни 2023-а и през септември 2025-а, са определяли Сарафов за временен шеф на държавното обвинение. В същото време никой не оспорил пред ВАС второто им решение от миналия септември. Затова то вече е влязъл в сила административен акт.

Първото от юни 2023 г. беше атакувано от тогавашния министър на правосъдието Атанас Славов. Съдът обаче въобще не гледа жалбата му с аргумента, че той няма правен интерес.

Сега кадровиците отново гласуваха, че решението им, с което не допуснаха искането на Янкулов, може да се обжалва пред ВАС.

Огнян Дамянов призова министъра да се обърне към съда, “за да има веднъж завинаги решение на този казус”.

Второто предложение, направено от Пламен Найденов - да се спре искането на Янкулов, докато се произнесе Конституционният съд - не беше прието. Там делото е образувано по настояване на съдебен състав на Варненския апелативен съд, който иска КС да обяви за противоречащ на основния закон текста, че и.ф. главен прокурор или председател на върховен съд не може да бъде такъв повече от 6 месеца. Кога ще има произнасяне, не е ясно.

Калина Чапкънова “хипотетично” допусна и друг вариант. Според нея при определени предпоставки Прокурорската колегия би могла да издаде нов административен акт, но това може да стане при оттегляне на съгласието на изпълняващия функциите, а такова сега няма, или при други факти от живота.

По време на дебата някои от кадровиците се съгласиха с извода на Янкулов, че правната сигурност в страната е дестабилизирана. Те обаче посочиха, че отговорността е на законодателя, а Прокурорската колегия не може да поправи неговите грешки и да допише закона.

Гергана Мутафова припомни хоронологията на събитията от последните три години. След освобождаването на Иван Гешев от поста през юни 2023 г. Пленумът откри процедура за избор на нов главен прокурор, но тя беше спряна заради промените в конституцията и последвалото дело в КС. Възобновена беше през септември 2024 г. и ден преди да бъде финализирана през януари 2025 г., парламентът прие промените в съдебния закон, с които забрани на този ВСС да избира титуляр.

Мутафова припомни още, че депутатите написаха, че в срок от 6 месеца парламентът трябва да избере членове на нов ВСС, тоест до юли м.г. И обърна внимание, че и към момента не е започнала подобна процедура.

Според нея вече две години и осем месеца има и.ф. главен прокурор именно заради всички законови промени.

“Това фактическо положение е в резултат на решенията, които са се взимали в Народното събрание. Не можем да го поправим, а само да търпим негативите”, заключи тя.

Според Калина Чапкънова законодателните промени довели до дестабилизацията, и сега от Прокурорската колегия се искало да оправи последиците. По думите ѝ

всички промени, които се правели, били intuitu personae (с оглед на личността).

Друг момент, на който се спряха кадровиците, беше становището на Общото събрание на Наказателната колегия на ВКС от септември м. г. В него съдиите казват, че според тях Сарафов е нелегитимен, защото са изтекли 6-те месеца.

Огнян Дамянов обяви, че по искане на членове на колегията е получен отговор от шефката на ВКС Галина Захарова. В него се казвало, че става дума за вътрешен акт по уеднаквяване на практиката. Той нямал задължителен характер, какъвто имат тълкувателните решения и постановления на върховния съд. А министър Янкулов уточни, че никога не е твърдял, че въпросното решение на Наказателната колегия има задължителен характер.

“Все пак в някакъв момент няма ли да стане прекалено дълго във времето това положение?”, попита Янкулов. На което Чапкънова отговори, че не били правилно разбрани. Становището на колегията било, че преди да вземат решение по целесъобразност, трябва да има решение по законосъобразност.