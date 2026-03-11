Секс, религия и психопатия ли стоят зад смъртта на Калушев и компания? Или и трите (Обзор)

С нови експертизи търсят мотивите за трагедията "Петрохан" - Околчица с шестте трупа

Няма чуждо присъствие в хижата и кемпера, потвърдиха разследващите

Психолози, психиатри, сексолози и теолози ще изготвят комплексна експертиза по делото “Петрохан”, която трябва да отговори на въпроси за начина на живот на шестимата от групата, както и за евентуалните мотиви за престъплението.

Това каза в сряда зам.апелативният прокурор на София Наталия Николова в поредния брифинг по хода на разследването на мистериозния случай.

На 2 февруари до хижа “Петрохан” бяха намерени труповете на Дечо Василев, Пламен Статев и Ивайло Иванов, а седмица по-късно в кемпера на Калушев бяха открити простреляни той, 22-годишният Николай Златков и 15-годишният Александър Макулев. Близките им са категорични, че те са убити. Най-подкрепената с доказателства версия на МВР и прокуратурата обаче е тройно самоубийство в хижа “Петрохан”, двойно убийство в кемпера, последвано от самоубийството на лидера на затворената общност Ивайло Калушев.

“Резултатите от извършените до момента експертизи и

всички доказателства не променят извода за липса на чуждо присъствие,

на външни лица на двете местопроизшествия”, каза прокурор Николова. Този път разследващите не говориха за версии, нито отговаряха на въпроси.

“Учителят” Калушев е предавал на останалите странно учение с елементи на будизъм, мексикански шаманизъм, идеите на писателя сектант Карлос Кастанеда и собствените му разбирания за духовното израстване, стана ясно от данните, събрани досега.

Вярвали са в прераждания и по-висши измерения

след живота на земята. По тази линия ще работят експертите по теология. Подобни експертизи са изготвяни и по други разследвания, макар и рядко. Едно от тях е срещу 14-те имами от Пазарджик и областта, които бяха съдени за религиозна омраза и разпространение на радикален ислям, който е отклонение от традиционния.

Сексологичната експертиза по делата трябва да установи дали е имало интимност между членовете на групата и ориентацията им. Вече разпитани свидетели разкриха, че част от въпросите, които са им задавани от разследващите полицаи, са в тази посока.

Един от тях е Валери Андреев, който в показанията си казва, че с Калушев са били интимни. Момчето е живяло с него първо в къщата в село Краево до Ботевград, после е пътувало с него на лодката при плаването до Мексико, където останали заедно до пристигането на Николай Златков в групата. Тогава Валери се почувствал на втори план, а след завръщането си в България дава сведения пред полицаи от ГДБОП и споделя опасенията си, че това, което се е случвало с него, може да стане и с новото момче в групата.

От 2010 година насам няколко са младите момчета, които са били най-близки до ламата - Деян Илиев, Валери Андреев, Николай Златков и Александър Макулев. За Дечо Василев, Пламен Статев и Ивайло Иванов, чиито трупове бяха открити в “Петрохан”, няма данни да са били особено близки с юноши. Ангел Папалезов, Наталия Николова и Иван Маджаров (от ляво на дясно)

Сексологичните експертизи са практика по делата от глава “Разврат” на Наказателния кодекс. Изготвят се и за обвиняеми, и за жертви на престъпления, както и на снимки и клипове, намерени в телефони, компютри и флашки.

По делото “Петрохан” ще се проверява дали евентуални интимни отношения в групата не са предизвикали решението им за самоубийства, наред с религиозната, психологичната и психиатричната експертиза. Вече беше съобщено, че в кръвта на Калушев е имало силно упойващо вещество, както и че е ползвал отвари от месикански растения за духовните си практики.

За тримата от хижата вече беше изяснено, че са се простреляли с оръжията, намерени до тях. По дланите им има барутни частици и само тяхното ДНК.

В сряда прокуратурата и МВР описаха и механизма на смъртта на Калушев, Златков и Макулев, намерени в кемпера под Околчица, без да уточняват кой е натискал спусъка. Тримата са били много близо един до друг, посочи зам.-директорът на националната полиция Иван Маджаров. Той и прокурор Николова описаха първо причините за смъртта на 15-годишния Александър, после на 22-годишния Николай и накрая на 51-годишния Калушев. Предполага се, че са простреляни в този ред.

Най-малкият е застрелян от упор в лявото слепоочие, Златков - в челото, също от упор, а Калушев - от упор или непълен упор.

Входната рана е в устната кухина, а изстрелът е бил насочен към мозъка.

Все още не е ясно кога е настъпила смъртта на тримата от кемпера

Първоначалната експертиза не е посочила деня, в който са простреляни, и това е задачата на новата. “Трудно ще установим точния час. Бяха събрани доказателства за метеорологичните условия, влажността на въздуха при кемпера, техническите му характеристики и много други”, посочи прокурор Наталия Николова. С назначената нова тройна експертиза на труповете тя обясни забавеното освобождаване на телата, за което близките на жертвите настояваха.

“Тримата съдебни медици отговориха, че не са им необходими телата. Наблюдаващият прокурор ги освободи на 6 март. Близките бяха уведомени писмено. В неделя, на 8 март, в прокуратурата постъпи молба от родител на един от загиналите, който е поискал да му бъдат предоставени доказателства и е обжалвал постановлението за освобождаване на телата.

Предстои да се произнесе горестоящата прокуратура”, обясни Николова.

Ще има допълнителни огледи на хижа “Петрохан”, когато метеорологичните условия позволяват. Месец след трагедията разследването вече е обединено. Преди едното беше за труповете в “Петрохан”, които са в София-област, а другото във Враца, на чиято територия е бил кемперът. Още се работи по записки и документи, открити в хижата. Назначени са допълнителни 29 експертизи. Ивайло Калушев с Александър Макулев (вдясно)

Готова е тази за смъртта на двете кучета в хижата - немската овчарка Один и каракачанката Дурин. Животните са намерени заключени в помещение на втория етаж в опожарената постройка. Смъртта им е настъпила след задушаване с въглероден оксид и от болковия шок от получените изгаряния, каза Иван Маджаров.

Смъртта на шестимата мъже е едно от направленията на разследването. Второто е за дейността на Националната агенция за контрол на защитените територии, в управителния съвет на която са петимата пълтолетни от групата.

Проверяват 44 сметки - лични и на фирми, най-голямото дарение от четвърт милион получил Ивайло Иванов

Разкрити са банкови тайни за 44 сметки, свързани с мъртвите и фирмите им. Текат ревизии за тях и 7 дружества и нестопански организации, в които имат участие.

“Има дарения от длъжностни лица. За 3-4 години са дарени близо 300 хил. лева, както и дрон. Най-голямото дарение е за 251 хил. лв. Преведено е по сметка на Ивайло Иванов”, съобщи прокурор Наталия Николова. Кметът на София Васил Терзиев разказа още преди разпита си по разследването, че е дарявал на групата, както и че е ходил няколко пъти до хижата с децата си. Познавал всички обитатели. Бизнес дамата Саша Безуханова също разказа за дарение, което е направила на планинските рейнджъри, които са били сътрудници на полицията и дори са имали общи учения с тях. Тече проверка и на частното училище “Космос”, където е учил Александър Макулев. Установени са нарушения, липса на контрол от Регионалния инспекторат по образованието над училището и директора му, пропуски и некоректно изготвени документи.

Майката на Ники за Сашко: Да изсъхне ръката, която го уби, беше най-щастливото дете

Нека ръката, изстреляла куршума в главата на Сашо, да изсъхне! Нека поръчителят на това престъпление да получи публичния съд, който заслужава. Нека всички замесени по какъвто и да било начин в това убийство да останат в мрака, в който заслужават да бъдат. Нека всички, които говориха против тях, тези, които ни разказваха в каква поза е умрял Сашо и как е търсена семенна течност в него, замлъкнат напълно или бъдат принудени да се извинят публично. Срам и позор! Ралица Асенова

Това написа в сряда Ралица Асенова, майка на Николай Златков. Тя разказва от първо лице за най-малката от жертвите (виж по-долу). Ралица и другите близки на загиналите организират мирен протест в петък пред Съдебната палата. Имат няколко искания. Първото е да получат проверима информация какво е направено и конкретни срокове за следващите действия. Второто е постановления, а не писма за произнасяне по исканията на пострадалите, които подлежат на контрол. Третото е да има разпознаване преди погребенията - от близките, с протокол и присъствие на адвокати. Четвъртото е протоколи от първичните огледи в хижата и кемпера, както и тези за изземване и съхранение на всички камери, DVR устройства, телефони, дронове и друга техника. Петото е за трафичните данни от Starlink станцията на кемпера. Шестото е да им покажат пълните съдебномедицински експертизи и искане за допълнителни, извършени от независим квалифициран екип с конкретни въпроси за час на смъртта и механизъм на нараняванията. Седмото е за проверка на нерегламентиран теч на информация от разследването. Някои от исканията прокуратурата вече е изпълнила, стана ясно в сряда.

Близките на загиналите са убедени, че те не са се самоубили, а Калушев нямало как да застреля по-младите в кемпера и да сложи край на живота си.

Всеки ден Ралица Асенова публикува във фейсбук спомените си за всеки от обитателите на хижа “Петрохан” - сина ѝ Николай, Дечо Василев, Ивайло Иванов, Пламен Статев, а в сряда и за Сашко. Досега липсва разказ само за Калушев.

Сашо е мое дете, въпреки че биологично не съм му майка. Така го почувствах още в мига, в който го видях през 2020 г. Беше най-щастливият и спокоен тийнейджър, когото съм виждала. Другият такъв беше самият Ники на тази възраст”, пише Ралица, майката на Николай Златков. Разказва как Александър Макулев е бил щастлив, силен, любящ, мъдър и красив. Спомня си за подаръците, които са си разменяли и за силните му прегръдки.

По същото време София Андреева, майка на Валери, от когото се отрече заради показанията му срещу Калушев, написа подобни думи за Николай.

Това е синът, който бих искала да имам - пише София над снимка на Николай Златков. - Междувременно силите на мрака са изровили още един “свидетел” , който да плюе по мъртвия Иво Калушев. Обвинява го, че искал пари от хората и че живеел с момчета. Никой друг от десетките разпитани свидетели не потвърждава тези сведения. Защо този господин и Валери не излязат открито и не покажат лицата си? Защо полицията приема безрезервно подобни свидетели?

